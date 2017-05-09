崩壞發福撐爆衣 溫嵐深夜447字回應

溫嵐日前商演的照片曝光讓網友相當震撼。（翻攝微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕溫嵐日前在中國出席商演，她的服裝雖開深V秀事業現，但僵臉和腫樣卻引起廣大討論，甚至衣服袖子疑似被撐爆，讓網友質疑昔日性感女神怎會走鐘飄嬸味，她對此顯然非常在意，昨晚透過經紀公司在微博上一一澄清，表示「臉僵」是因為腳受傷還忍痛表演，衣袖則是原本就設計開洞。

經紀公司表示，溫嵐腳掌骨頭日前受傷，之後認真休養，遵從醫囑少走路、多吃膠質和鈣質，媽媽也都會燉豬腳花生湯讓她快復原，讓她覺得像在坐月子，似乎也默認發福的事實。

而衣袖之所要設計開洞，是因為服裝材質是沒有彈性的雪紡紗，又非常貼身，為了讓溫嵐方便活動，因此請設計師在袖子上開了個洞，強調並不是被撐爆。

溫嵐PO腳傷照。（翻攝微博） 溫嵐腳掌骨頭受傷。（翻攝微博） 溫嵐出示衣服開洞照。（翻攝微博）

溫嵐微博全文：

嵐圖娛樂經紀有限公司特別感謝各位朋友的關心, 旗下藝人溫嵐LANDY於5月1日的活動是因為腳有受傷,但為了歌迷的期待,忍痛上臺,表演時其實是忍著疼痛完成的,導致面部僵硬,但不負許多歌迷朋友的期望,還是認真賣力的演出,也得到熱烈的支持.

在休養期間,醫師特別交代,少走動,多吃膠質及鈣質,溫媽媽也常燉豬腳花生湯.好讓骨頭快復原… 好動的溫嵐笑稱,感覺自己像在坐月子,

溫嵐LANDY目前腳的傷勢已經好轉.

而關於網路中指出扯破衣服,

這件衣服其時是landy蠻喜歡的一件表演服裝,

有著特別的藍色, 此衣服是一件雪紡紗的材質,

衣服的設計是非常貼身的, 由於材質的關係沒有什麼彈性,

為了讓landy在演出時能夠伸展活動,

並做好每一個舞蹈動作,讓歌迷朋友看到更精彩的演出,

造型師在衣服手部的後方個別開了一個口,

因為是手工縫的, 你們看到的線頭,就是車縫線,

衣服並沒有誤導中的爆開, 是本來就設計開洞,

感謝各位朋友的關心,未來我們將會準備更精彩的節目請大家敬請期待