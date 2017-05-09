限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

崩壞發福撐爆衣 溫嵐深夜447字回應

2017/05/09 07:22

溫嵐日前商演的照片曝光讓網友相當震撼。（翻攝微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕溫嵐日前在中國出席商演，她的服裝雖開深V秀事業現，但僵臉和腫樣卻引起廣大討論，甚至衣服袖子疑似被撐爆，讓網友質疑昔日性感女神怎會走鐘飄嬸味，她對此顯然非常在意，昨晚透過經紀公司在微博上一一澄清，表示「臉僵」是因為腳受傷還忍痛表演，衣袖則是原本就設計開洞。

經紀公司表示，溫嵐腳掌骨頭日前受傷，之後認真休養，遵從醫囑少走路、多吃膠質和鈣質，媽媽也都會燉豬腳花生湯讓她快復原，讓她覺得像在坐月子，似乎也默認發福的事實。

而衣袖之所要設計開洞，是因為服裝材質是沒有彈性的雪紡紗，又非常貼身，為了讓溫嵐方便活動，因此請設計師在袖子上開了個洞，強調並不是被撐爆。

溫嵐PO腳傷照。（翻攝微博）溫嵐腳掌骨頭受傷。（翻攝微博）溫嵐出示衣服開洞照。（翻攝微博）

溫嵐微博全文：

嵐圖娛樂經紀有限公司特別感謝各位朋友的關心, 旗下藝人溫嵐LANDY於5月1日的活動是因為腳有受傷,但為了歌迷的期待,忍痛上臺,表演時其實是忍著疼痛完成的,導致面部僵硬,但不負許多歌迷朋友的期望,還是認真賣力的演出,也得到熱烈的支持.

在休養期間,醫師特別交代,少走動,多吃膠質及鈣質,溫媽媽也常燉豬腳花生湯.好讓骨頭快復原… 好動的溫嵐笑稱,感覺自己像在坐月子,

溫嵐LANDY目前腳的傷勢已經好轉.

而關於網路中指出扯破衣服,

這件衣服其時是landy蠻喜歡的一件表演服裝,

有著特別的藍色, 此衣服是一件雪紡紗的材質,

衣服的設計是非常貼身的, 由於材質的關係沒有什麼彈性,

為了讓landy在演出時能夠伸展活動,

並做好每一個舞蹈動作,讓歌迷朋友看到更精彩的演出,

造型師在衣服手部的後方個別開了一個口,

因為是手工縫的, 你們看到的線頭,就是車縫線,

衣服並沒有誤導中的爆開, 是本來就設計開洞,

感謝各位朋友的關心,未來我們將會準備更精彩的節目請大家敬請期待

推薦新聞
豬哥亮病歷疑外洩 台大駁懲處30餘名醫護 豬哥亮病歷疑外洩 台大駁懲處30餘名醫護
2017/05/08 22:56
童仲彥「有情有義」撇鬧翻邱主任 讚她和劉毅做愛心 童仲彥「有情有義」撇鬧翻邱主任 讚她和劉毅做愛心
2017/05/08 22:45
男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄 男星渾渾噩噩度日 一場車禍賠光積蓄
2017/05/09 06:31
（獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻 （獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻
2017/05/09 07:45
林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰 林韋君幽閉恐懼症發作 衝雪隧受困2hr崩潰
2017/05/09 07:02
「1周最少4次」關之琳55歲凍齡 自曝保養靠XX 「1周最少4次」關之琳55歲凍齡 自曝保養靠XX
2017/05/09 07:13
瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三 瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三
2017/05/09 07:10
小８宣布離開《空姐忙什麼》 粉絲哀號點閱恐銳減 小８宣布離開《空姐忙什麼》 粉絲哀號點閱恐銳減
2017/05/09 07:27
相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天 相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天
2017/05/09 07:47
身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」 身價4年暴漲100倍 片酬破4億元是「他」
2017/05/09 07:51
TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX
2017/05/09 07:51
劉在錫成魔咒？車仁表自爆有心結 劉在錫成魔咒？車仁表自爆有心結
2017/05/09 07:19
葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
2017/05/09 07:24
豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士 豬哥亮病房靜悄悄 不速之客驚動護士
2017/05/09 06:00
日本女團出奇招攬客 掏27元就能熊抱偶像 日本女團出奇招攬客 掏27元就能熊抱偶像
2017/05/09 07:16
電影無端被「染毒」 港教父級導演急發聲明 電影無端被「染毒」 港教父級導演急發聲明
2017/05/09 07:06
韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101 韓練習生約炮未成年少女 何珉浩被開除閃退101
2017/05/09 06:00
《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊 《冰與火之歌》養大洋蔥騎士胃口 好萊塢英雄閃邊
2017/05/09 06:00
李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙 李千娜週末要通靈 偶像也來幫幫忙
2017/05/09 06:00
五月天排排坐 阿信首爆秘辛 五月天排排坐 阿信首爆秘辛
2017/05/09 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.