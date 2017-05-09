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小８宣布離開《空姐忙什麼》 粉絲哀號點閱恐銳減

2017/05/09 07:27

小8宣布離開《空姐忙什麼》並ｐｏ上空姐團隊合照。（翻攝自小8臉書）〔記者洪素津／台北報導〕小8張允曦因拍攝網路節目《空姐忙什麼》爆紅，戲劇、廣告代言紛紛找上門，身價水漲船高，日前更是以8位數代言價碼接下牙膏品牌代言，演藝之路越來越順遂的她，竟在8日晚間11點多時拋下震撼彈，在自己臉書上宣布即將告別《空姐忙什麼》，引來不少死忠粉絲哀號。

小8在網路節目《空姐忙什麼》演活空姊與顧客間的關係，引起不少空姐與乘客的共鳴，小8也因此累積不少粉絲，該網路節目甚至又推出第二季，看似工作相當順利，但小8卻在臉書上po出「現在這個階段性的任務要告一段落了，我也準備好要迎接新的挑戰。真的好感謝空姐忙什麼的團隊對我的照顧，更謝謝導演找上我擔任空姐這個角色

小8宣布離開《空姐忙什麼》引紛絲感傷。（翻攝自小8臉書）消息一出粉絲們紛紛哀號並留言慰留，不少網友表示因為是小8飾演空姐的才會關注，如今小8宣布離開恐會影響《空姐》點閱數，但也有粉絲獻上祝福表示「期待小8之後動向」。

另外同網路節目演員「教練」留言謝謝小8照顧，還說「拍攝時間說長不長、說短不短，但每週三晚上一起出現在新的一集中，讓人珍惜！不便探究原因，只能祝福小8演藝事業長紅、心想事成」。

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