師姊變小三！李珮菁淚崩 前夫修佛偷吃8年

李珮菁前夫歐陽正夷女兒「涵涵」（翻攝自JET）〔記者鍾智凱／台北報導〕月亮歌后李珮菁昨在JET《新聞挖挖哇》泣訴，她與前夫歐陽正夷結縭35年，一直以為是不得婆婆歡心，所以才離婚，直到昨她才在節目上爆，原來一切是因為「他在外面有小三」，前夫歐陽正夷的女兒涵涵也證實此事，篤信佛教的前夫都蒙騙李珮菁，說小三可樂是「師姊」。

此事本來李珮菁不知，後來是歐陽與前妻所生的女兒「涵涵」看不下去，才抖出這一切，李珮菁得知後，失控大哭，她說篤信佛教的歐陽正夷，每次都深夜不歸，說是要給修行的師父做早齋，後來她才恍然大悟，其實根本是夜宿小三家，她失控淚崩：「我一直等…等好久。」

「月亮歌后」李珮菁（翻攝自臉書）扯的是，李珮菁爆「可樂」常常到她家，因為歐陽正夷篤信佛教，常常抄心經、拜佛，「可樂」經常來她家的佛堂，歐陽正夷就跟李珮菁介紹「可樂」是他的「師姊」，「可樂」則親暱叫李珮菁「姊姊」，2人經常聊天、拜拜，但李珮菁完全沒察覺眼前的人就是小三，2人互動長達4、5年，李珮菁傻眼：「我怎麼會知道呢？」

歐陽正夷女兒涵涵表示，父親外遇長達8年，中間她一直有暗示李珮菁，「爸怎麼最近都這麼晚回來？」之類，但李珮菁遲未察覺，涵涵說：「他有另一個家庭，而我有跟他們一起生活、吃飯。」

「月亮歌后」李珮菁前夫歐陽正夷（翻攝自臉書） 何篤霖（左起）、郭靜純、歐陽正夷女兒「涵涵」、李珮菁、粘嫦鈺（翻攝自臉書）