（獨家）李珮菁驚爆離婚內幕 前夫偷吃趙少康弟弟前妻

「月亮歌后」李珮菁（翻攝自臉書）〔記者鍾智凱／台北報導〕「月亮歌后」李珮菁今年爆出2度離婚，外界以為是婆媳問題，但其實李珮菁2周前獲知，原來是前夫歐陽正夷暗藏小三8年，昨她受訪透露，小三外號叫「可樂」，其實就是中廣董事長趙少康弟弟的圈外人前妻，歐陽正夷是與「可樂」有共同好友才來電，歐陽正夷女兒涵涵也證實此事，「這一切都是真的。」

李珮菁上週在涵涵陪同下，赴JET《新聞挖挖哇》錄影，決心踢爆此事，她說該名小三非常富有，前夫女兒涵涵也說，小三住處整屋子名牌，出入也是名車，用的都是名牌，而且規定如果跟他們一起吃飯，不能穿太邋遢，李珮菁生氣附和：「怪不得他都用名牌，我現在才知道為什麼。」

「月亮歌后」李珮菁前夫歐陽正夷（翻攝自臉書）涵涵透露，歐陽正夷自從交了小三後，就與李珮菁沒有性生活，李珮菁則心痛表示，「他還說他有性潔癖、性冷感，別的女人碰到他會嚇一跳。」語畢又一陣淚崩。

此外李珮菁透露有次借歐陽正夷1千多萬，最終剩67萬，歐陽正夷說是投資結果被代書騙，她不大相信，因為「涵涵」要申請低收入戶，卻無法通過，這才發現前夫有一棟房子，她恍然大悟：「我那個錢大概就是他拿去了！」且她透露「可樂」也會賭博，一把5千賭很大。

李珮菁前夫歐陽正夷所生女兒「涵涵」（翻攝自JET）1千多萬蒸發後，李珮菁想離婚，但歐陽正夷在肚子劃37刀自殘，她也崩潰無法離婚，她悲痛說：「以前到現在的情感，他對我都是計畫性的！」

對於偷吃一事，歐陽正夷昨否認，隨即匆匆掛上電話，並強調已與李珮菁離婚，一切有關李珮菁的事均不回應。