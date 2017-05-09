瓊瑤再婚滿39年 無悔追愛這樣看小三

瓊瑤（右）、平鑫濤今天結婚39周年。（資料照）〔記者鍾智凱／台北報導〕今天是瓊瑤與平鑫濤結婚39周年紀念日，但今晚12點瓊瑤也要閃退臉書，歷經離婚、再婚、平鑫濤失智…等風雨，加上瓊瑤因插管之爭，徹底翻臉平家人，1979年結婚至今，5月9日這天實在意義過於重大，成了瓊瑤當年叛逆小三、也是翻臉平家的雙料里程碑。

這段39年的婚姻，當年可是轟轟烈烈，因為平鑫濤是有婦之夫，還與前妻林婉珍有3個孩子，也就是日前聯手槓上瓊瑤的平瑩、平珩、平雲，平鑫濤是離婚後才改娶瓊瑤，這場離婚談了8年之久。

2人之所以發生情愫，是因瓊瑤在《皇冠》雜誌連續發投稿，得到了時任社長平鑫濤的賞識，2人沉浸在彼此的好感中，第一次見面時，瓊瑤與前夫慶筠尚未離婚，後來與平鑫濤來電時，她當小三有長達10年的時間。

也因此瓊瑤受封小三界的超級鼻祖，對於這稱號，瓊瑤曾多次解釋她的愛情看法，她透露：「不管第三者、小四都沒關係，我沒把自己放在那上面，婚姻出現第三者，歸咎在男人。」

但如今因為瓊瑤不願讓平鑫濤插管，新書《在雪花飄落之前 -- 我生命中最後一課》平雲也不願出版，加上平家人都槓上她，瓊瑤心灰意冷，她日前接受本報專訪時說：「我要對平瑩、平珩、平雲說，我錯了，我50年前把《窗外》投稿到皇冠出版社那一刻就錯了！」