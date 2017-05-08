童仲彥「有情有義」撇鬧翻邱主任 讚她和劉毅做愛心

童仲彥。（記者張議晨攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕才女作家林奕含自縊身亡，補教名師陳星遭各界指稱為狼師，但他的好友、補教名師劉毅選擇力挺，稱陳星是正人君子，「跟馬英九一樣正直」，又評點這個案子應該只是師生戀；台北市議員童仲彥今早會同市府教育局、消防局等單位，前往劉毅補習班稽查，衍伸出童仲彥與劉毅亂鬥的案外案。

童仲彥今上三立《54新觀點》，遭主持人陳斐娟質疑作秀、為選舉搏版面，並酸：「你真的要拚去找陳星，把陳星找出來啊」、「你質疑他不是正人君子，但在一般民眾眼裡，你也不是正人君子啊」，童仲彥當場垮臉。

接著陳斐娟又問他，在臉書發文叫陣劉毅，「邱主任已退出童團隊，她是你的朋友，別找她來説項，因為你的朋友就是我的敵人」，這番話是否代表劉毅與邱惠美頗有私交，童仲彥撇清：「這也不是關係好，他們之間就是一起去做愛心，熟不熟我不知道。」但他也強調，不管誰來說情都沒用，他和邱惠美也沒有撕破臉，她去咖啡廳的工作，還是他介紹的，代表他有情有義。

最後童仲彥不堪陳斐娟質問，微慍喝斥：「如果發通告還不照通告走的話，那也很奇怪，我那些問題就過去了，沒有做功課才叫搏版面，我這張（指稽查新聞稿）太精準了，連教育局的人員也嘖嘖稱奇。」

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