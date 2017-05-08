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「最強童星情侶」歪成姊弟戀 俞承豪笑把金所炫當姊姊

2017/05/08 22:28

俞承豪戲稱把金所炫當姊姊。（翻攝自stardailynews）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓劇《君主－假面的主人》由俞承豪、金所炫主演，今劇組舉辦記者會，23歲的俞承豪笑稱，明明他大金所炫6歲，卻總覺得對方像姊姊一樣，「她想法真的像個大人，不管怎麼看都……」，欲言又止的模樣笑翻全場。

俞承豪、金所炫都是童星出身，5年前2人曾在韓劇《想你》同台，然而當時雙方無對手戲，直到《君》劇才有飆戲機會，被譽為「最強螢幕視覺情侶」。先前，金所炫還曾公開表示，俞承豪是她心中的理想型，然而俞承豪今日在記者會上，卻表示：「可能因為我們都是童星出身，第一次見到彼此，就覺得很像認識很久，但每次聊天都覺得她像姊姊一樣成熟，我真的沒辦法對她說半語........」，講完後他尷尬猛笑，連忙向身旁金所炫賠罪說「對不起」；金所炫則爆料，外表成熟的俞承豪下了戲就是個愛開玩笑的調皮鬼。

金明洙、尹邵熙、金所炫、俞承豪出席《君主－假面的主人》記者會。（愛奇藝提供）

此外，「INFINITE」成員L（金明洙）也加入演出陣容，獻出古裝戲初體驗，自爆經過5次試鏡才得到演出機會。為了飾演從賤民成為王世子的替身，對於古裝劇特有的語調及說話方式、動作進行了長時間的練習，希望讓大家看到他身為演員的魅力。該劇11日起每週四、五上午10點在愛奇藝台灣站播出。

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