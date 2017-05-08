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小哈利自彈自唱慶生 伊能靜感動：是他教會我當媽媽

2017/05/08 20:09

小哈利（右）寫歌自彈自唱送給伊能靜。（擷取自伊能靜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人伊能靜日前帶著女兒小米粒參加中國實境節目《媽媽是超人》，她和前夫哈林生的兒子小哈利，近日在節目中自彈自唱為她慶祝48歲生日，小哈利溫柔嗓音，完美遺傳爸媽的音樂天份，加上溫馨告白，也讓伊能靜感動落淚，直呼「是這個兒子教會我怎麼當媽媽」。

伊能靜（右）感謝兒子小哈利（左），教會她怎麼當一個好媽媽。（翻攝自伊能靜微博）

15歲的小哈利為伊能靜親自寫下英文歌《幻影》，並自彈自唱獻給伊能靜，小哈利透露因為看到伊能靜照顧小米粒辛苦的樣子，讓他相當心疼，特地準備這個小驚喜。小哈利也貼心地說，不會感覺被忽略，因為小米粒年紀小需要媽媽照顧，而他已經長大了，和媽媽相處更像朋友。小哈利也感謝伊能靜教會她做自己，「她常說不要為別人改變自己，別人說什麼不重要，自己的人生要自己負責。」

小哈利（左）也很疼愛妹妹小米粒。（翻攝自伊能靜微博）

伊能靜聽到兒子感人的驚喜後，忍不住感動地哭了，她哽咽地說「是這個兒子教會我怎麼當媽媽，是我的第1個孩子，讓我有信心再有10個、8個、20個孩子。」感謝小哈利証明了她是一個好媽媽。

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）

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