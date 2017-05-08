林心如合作蘇有朋 不再是朋友

林心如在生活與工作間總能突破難題完美地全盤兼顧。（《MilkX》提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕水汪汪大眼睛惹人憐愛的「紫薇格格」林心如，如今不但嫁做人婦，還當了媽媽。這一路走來，林心如雖然仍以輕鬆面對生活，但練就一顆堅毅的心。

林心如拍攝《MilkX》雜誌封面時透露，下半年會推出新作品《我的男孩》，這部片出自《我可能不會愛妳》編劇徐譽庭之手，林心如說自己很期待，「知道這部戲是由她寫的劇本，基本上我連劇本都還沒看就立刻答應要用了。」

林心如覺得自己的內在真的是還滿強大的。（《MilkX》提供）

而最近在《嫌疑人X的獻身》當中，和多年好友蘇有朋合作經驗又如何？林心如覺得沒什麼趣事。「因為這部戲比較嚴肅、也比較沈悶，基本上拍戲過程當中我都不太交談。」林心如還說，雖然是認識將近20年的老友，但卻是第一次以「演員」和「導演」的身份合作，蘇有朋在工作上是一個很認真、很追求完美的人，現場氣氛很拘謹，讓林心如覺得，「導演蘇有朋」是另一個人。

林心如骨子裡有一副不服輸的硬骨頭。（《MilkX》提供） 林心如認為女性不需要時時都依附著別人。（《MilkX》提供）