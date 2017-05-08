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《上癮》男星爆姊弟戀 疑同居大6歲單親媽媽

2017/05/08 16:59

黃景瑜因演出網路劇《上癮》爆紅。（翻攝自黃景瑜微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕24歲的中國男星黃景瑜因BL網路劇《上癮》爆紅，與男星許魏洲在劇中上演男男戀與大尺度的性愛片段，受到大批粉絲關注，擁有超高人氣。黃景瑜近日被拍到，和一名神秘女子共同進出住家，還貼心開車接送，被網友猜測已經有了同居女友。事後女方更被起底是一名單親媽媽，大黃景瑜6歲。

黃景瑜（上）被拍到和神秘女子一起開車出門，又一起回到住家，疑似同居。（翻攝自全明星探）

據《全明星探》報導，黃景瑜近日被拍到出門遛狗後坐上跑車，但卻沒有立刻開車離開，而是等到一位帶著黑色帽子的神秘女子上車，兩人才一起開車離去。黃景瑜載該名女子到某個廣場後，將車子停在一旁等待，隨後又抱著愛犬到附近遛狗，過了2個小時又回到廣場接該女子回家，兩人一前一後進入黃景瑜家。該名女子更被目擊會開著黃景瑜的跑車出入，還會幫黃景瑜遛狗，親密關係也被網友懷疑，女方可能是黃景瑜的同居女友。

王雨馨（左）被起底是一名單親媽媽，育有一個6歲女兒。（翻攝自全明星探）

據悉，該名女子是油畫畫家王雨馨，同時也是美中藝術基金會的理事長、油畫院副院長、雜誌社主編，比24歲的黃景瑜足足大了6歲，還是單親媽媽育有一個6歲女兒。

和黃景瑜同車的女子被起底是畫家王雨馨。（翻攝自微博）

 

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