（影音）利菁理解瓊瑤 老公先走「想找別人怕孤單」

利菁出席《菁喜瞎拼GO》記者會，自曝常宅在家。（記者趙世勳攝）



〔記者粘湘婉／台北報導〕利菁今出席YAHOO 奇摩直播購物節目《菁喜瞎拚GO》宣傳活動，重回擅長的購物領域。曾被封為「購物天后」的她，聊起過去電視購物經驗，透露最難賣的商品就是「生前契約」。她自爆老公曾向她承諾，等到生命盡頭，夫妻倆要相約手牽手一起離開。然而浪漫宣言卻被她當場打槍，吐槽秒回老公，「你確定嗎？真的不會找其他的妹？」，直率反應逗笑全場。

利菁今透露，她能理解瓊瑤為什麼反對幫老公平鑫濤插管，「我覺得她是個唯美的人，覺得他們夫妻倆的愛情很淒美。其實可以體諒她的心情啦，當你看到心愛的人躺在病床上被折磨，會讓愛情和美都漸漸消退。」

利菁出席《菁喜瞎拼GO》記者會，自曝常宅在家。（記者趙世勳攝）

利菁表示今天是她和老公結婚15周年的日子，她自豪表示，和老公結婚這段期間，從來沒有拋下對方，獨自去應酬，夫妻倆感情深厚。她今大方表示，曾和老公多次談過生死話題，甚至老公還約她一起走，深情宣言她卻不領情，先吐槽老公會找其他的妹，之後再談到同樣話題，她開玩笑回老公：「如果你先走，我可以找別人嗎？我怕孤單」，浪漫宣言全變調，讓老公連忙改答案，「那這樣的話，你都找別人了，我也要去找」。