小S對未來女婿撂狠話 許老三被下戀愛禁令

小S（左）和許雅鈞（右）結婚11年，育有3個寶貝女兒。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小S和老公許雅鈞結婚近11年，育有3個寶貝女兒，11歲的許俏妞、9歲的Lily和5歲的許老三。其中許老三有著跟媽媽一樣愛搞怪的個性，喜感十足，小S更特地為她開設粉絲專頁，擁有超高人氣。相當疼愛女兒的小S笑說，現在還無法接受許老三和男人牽手，下令許老三18歲以後才能和男生有親密行為。

小S的相當疼愛許老三（右），下令18歲以後才能談戀愛。（翻攝自小S臉書）

據《蘋果日報》報導，小S笑說她和老公是用愛的教育，跟孩子相處就像是姐妹淘，「在我工作回來已經累得半死，她們還是會一直跟我聊天，躺在床上死不走。」以前3姐妹還會爭寵，一看到小S回家就會衝上去抱她，但現在孩子漸漸長大變得獨立，比較不黏人，只剩老大還是很黏她，她也感到相當開心。

小S強調未來女婿一定要對女兒好，「敢對她們不好，我真的會殺去她們家」。（翻攝自小S臉書）



現在3個女兒就屬許老三人氣最高，但小S也坦言未來不會刻意讓女兒進演藝圈，也不想讓孩子拍戲，不想破壞許老三的赤子之心。小S坦言現在還無法想許老三和男人牽手，笑說「至少要到18歲才能有親密行為的戀愛，不結婚也沒關係。」對於「未來女婿」小S表示，一定要對女兒好，還放話「如果她們未來的老公敢對她們不好，我真的會殺去他們家」。