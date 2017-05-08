限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

小S對未來女婿撂狠話 許老三被下戀愛禁令

2017/05/08 16:12

小S（左）和許雅鈞（右）結婚11年，育有3個寶貝女兒。（翻攝自小S臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小S和老公許雅鈞結婚近11年，育有3個寶貝女兒，11歲的許俏妞、9歲的Lily和5歲的許老三。其中許老三有著跟媽媽一樣愛搞怪的個性，喜感十足，小S更特地為她開設粉絲專頁，擁有超高人氣。相當疼愛女兒的小S笑說，現在還無法接受許老三和男人牽手，下令許老三18歲以後才能和男生有親密行為。

小S的相當疼愛許老三（右），下令18歲以後才能談戀愛。（翻攝自小S臉書）

據《蘋果日報》報導，小S笑說她和老公是用愛的教育，跟孩子相處就像是姐妹淘，「在我工作回來已經累得半死，她們還是會一直跟我聊天，躺在床上死不走。」以前3姐妹還會爭寵，一看到小S回家就會衝上去抱她，但現在孩子漸漸長大變得獨立，比較不黏人，只剩老大還是很黏她，她也感到相當開心。

小S強調未來女婿一定要對女兒好，「敢對她們不好，我真的會殺去她們家」。（翻攝自小S臉書）

現在3個女兒就屬許老三人氣最高，但小S也坦言未來不會刻意讓女兒進演藝圈，也不想讓孩子拍戲，不想破壞許老三的赤子之心。小S坦言現在還無法想許老三和男人牽手，笑說「至少要到18歲才能有親密行為的戀愛，不結婚也沒關係。」對於「未來女婿」小S表示，一定要對女兒好，還放話「如果她們未來的老公敢對她們不好，我真的會殺去他們家」。

相關新聞

推薦新聞
最帥吸血鬼要當爸了！激動跪地吻孕肚 最帥吸血鬼要當爸了！激動跪地吻孕肚
2017/05/08 07:31
豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動 豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動
2017/05/08 13:49
性平就要這樣做！艾瑪華森擊敗休傑克曼得「最佳男主角」 性平就要這樣做！艾瑪華森擊敗休傑克曼得「最佳男主角」
2017/05/08 09:30
英跳水金童戴利 古堡祕婚大20歲編劇男 英跳水金童戴利 古堡祕婚大20歲編劇男
2017/05/08 12:19
馬國畢4年還4200萬賭債 省吃儉用秘招大公開 馬國畢4年還4200萬賭債 省吃儉用秘招大公開
2017/05/08 10:14
正妹主播曬辣照 疑踩保育綠石槽遭投訴 正妹主播曬辣照 疑踩保育綠石槽遭投訴
2017/05/08 12:14
玖壹壹醉後不省人事 慘被壯漢撿屍 玖壹壹醉後不省人事 慘被壯漢撿屍
2017/05/08 08:18
（影音）孫鵬偷吃風波被回放 狄鶯臭臉回應… （影音）孫鵬偷吃風波被回放 狄鶯臭臉回應…
2017/05/08 15:30
心疼媽被欺負 劉子千「要做個男人」保護甄珍 心疼媽被欺負 劉子千「要做個男人」保護甄珍
2017/05/08 09:40
布魯克林約會大8歲女星 洩行蹤雙雙閃人 布魯克林約會大8歲女星 洩行蹤雙雙閃人
2017/05/08 08:37
日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺 日本40歲足球國寶吃香 時尚圈男女通殺
2017/05/08 11:28
林志穎扭抱雙胞胎兒 好有愛兼練臂力 林志穎扭抱雙胞胎兒 好有愛兼練臂力
2017/05/08 10:41
妮可基嫚怒喊背叛！緋聞男友示好前夫阿湯哥 妮可基嫚怒喊背叛！緋聞男友示好前夫阿湯哥
2017/05/08 14:15
三上悠亞G奶豪爽出借 免費的樂翻粉絲 三上悠亞G奶豪爽出借 免費的樂翻粉絲
2017/05/08 15:15
Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你 Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你
2017/05/08 13:21
男星接拍訂房廣告 哀怨「我沒有特惠價」 男星接拍訂房廣告 哀怨「我沒有特惠價」
2017/05/08 09:26
婦女上課發出嬌嗲聲 男星指導健身遭投訴 婦女上課發出嬌嗲聲 男星指導健身遭投訴
2017/05/08 14:11
（影音）萌翻！皮卡丘熱舞突漏氣 一群壯漢「抱緊處理」 （影音）萌翻！皮卡丘熱舞突漏氣 一群壯漢「抱緊處理」
2017/05/08 13:30
（影音）1.5億超跑助威角頭女人 豪乳狄鶯尬深V許維恩 （影音）1.5億超跑助威角頭女人 豪乳狄鶯尬深V許維恩
2017/05/08 15:17
遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復 遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復
2017/05/08 15:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.