限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

《玩命8》助威北美4月票房 飆破243億創歷史新高

2017/05/08 15:03

《玩命關頭8》是北美今年4月最賣電影。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕環球發行的《玩命關頭8》連霸北美週末票房3周後，上周末雖暫時被擠下冠軍寶座，但累積票房已高達2.07億美金（62億台幣），成為今年繼《美女與野獸》和《羅根》後，第3部在北美賣破2億美金的電影。而北美4月份票房也在《玩命8》的助威下，飆破歷史新高。

今年北美4月份票房統計約8.12億美金（約243.5億台幣），是影史4月票房首度衝破8億美金大關。而4月票房破億的影片數目也一樣創下歷史新高，分別為《玩命8》1.93億美金（約57.9億台幣）、《寶貝老闆》1.33億美金（約39.9億台幣）以及《美女與野獸》1.19億美金（約35.7億台幣）3部電影。（上述數字僅代表影片於4月的票房）

真人版《美女與野獸》票房，穩坐北美與全球2017年度冠軍。（迪士尼提供）

此外，《美女與野獸》目前仍穩坐2017年全球及北美本土票房冠軍，目前全球票房已達11.86億美金（約355.6億台幣），超越《小小兵》的11.59億（約347.5億台幣）登上全球影史票房第11名；北美方面也以4.87億美金（約146億台幣）超越《海底總動員2：多莉去哪兒？》的4.86億美元（約145.7億台幣），成為北美影史第8名。

相關新聞

推薦新聞
遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復 遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復
2017/05/08 15:45
（影音）孫鵬偷吃風波被回放 狄鶯臭臉回應… （影音）孫鵬偷吃風波被回放 狄鶯臭臉回應…
2017/05/08 15:30
（圖輯影音）《角頭2》辣妹陣容 狄鶯透視裝力壓眾女星 （圖輯影音）《角頭2》辣妹陣容 狄鶯透視裝力壓眾女星
2017/05/08 15:21
（影音）1.5億超跑助威角頭女人 豪乳狄鶯尬深V許維恩 （影音）1.5億超跑助威角頭女人 豪乳狄鶯尬深V許維恩
2017/05/08 15:17
三上悠亞G奶豪爽出借 免費的樂翻粉絲 三上悠亞G奶豪爽出借 免費的樂翻粉絲
2017/05/08 15:15
《玩命8》助威北美4月票房 飆破243億創歷史新高 《玩命8》助威北美4月票房 飆破243億創歷史新高
2017/05/08 15:03
（影音）辰家準媳？曾之喬博得辰母歡心 再攻外甥女 （影音）辰家準媳？曾之喬博得辰母歡心 再攻外甥女
2017/05/08 14:59
小豬英文神對話 潘瑋柏笑虧槍手猴賽雷 小豬英文神對話 潘瑋柏笑虧槍手猴賽雷
2017/05/08 14:03
豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動 豬哥亮病房一片寂靜 門外傳出XX引騷動
2017/05/08 13:49
（影音）萌翻！皮卡丘熱舞突漏氣 一群壯漢「抱緊處理」 （影音）萌翻！皮卡丘熱舞突漏氣 一群壯漢「抱緊處理」
2017/05/08 13:30
Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你 Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你
2017/05/08 13:21
李千娜出國散心 過海關竟被要求做這件事 李千娜出國散心 過海關竟被要求做這件事
2017/05/08 13:15
英跳水金童戴利 古堡祕婚大20歲編劇男 英跳水金童戴利 古堡祕婚大20歲編劇男
2017/05/08 12:19
正妹主播曬辣照 疑踩保育綠石槽遭投訴 正妹主播曬辣照 疑踩保育綠石槽遭投訴
2017/05/08 12:14
胸臀分不清 瑪丹娜裸照網友藍瘦香菇 胸臀分不清 瑪丹娜裸照網友藍瘦香菇
2017/05/08 11:51
小小瑜不戴xxx沒信心 為素顏推80萬廣告 小小瑜不戴xxx沒信心 為素顏推80萬廣告
2017/05/08 11:13
誰在抹紅？民視內鬥激戰3輪 郭倍宏遭控4大罪狀 誰在抹紅？民視內鬥激戰3輪 郭倍宏遭控4大罪狀
2017/05/08 11:00
《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克 《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克
2017/05/08 10:53
林志穎扭抱雙胞胎兒 好有愛兼練臂力 林志穎扭抱雙胞胎兒 好有愛兼練臂力
2017/05/08 10:41
馬國畢4年還4200萬賭債 省吃儉用秘招大公開 馬國畢4年還4200萬賭債 省吃儉用秘招大公開
2017/05/08 10:14
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.