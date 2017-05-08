《玩命8》助威北美4月票房 飆破243億創歷史新高

《玩命關頭8》是北美今年4月最賣電影。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕環球發行的《玩命關頭8》連霸北美週末票房3周後，上周末雖暫時被擠下冠軍寶座，但累積票房已高達2.07億美金（62億台幣），成為今年繼《美女與野獸》和《羅根》後，第3部在北美賣破2億美金的電影。而北美4月份票房也在《玩命8》的助威下，飆破歷史新高。

今年北美4月份票房統計約8.12億美金（約243.5億台幣），是影史4月票房首度衝破8億美金大關。而4月票房破億的影片數目也一樣創下歷史新高，分別為《玩命8》1.93億美金（約57.9億台幣）、《寶貝老闆》1.33億美金（約39.9億台幣）以及《美女與野獸》1.19億美金（約35.7億台幣）3部電影。（上述數字僅代表影片於4月的票房）

真人版《美女與野獸》票房，穩坐北美與全球2017年度冠軍。（迪士尼提供）

此外，《美女與野獸》目前仍穩坐2017年全球及北美本土票房冠軍，目前全球票房已達11.86億美金（約355.6億台幣），超越《小小兵》的11.59億（約347.5億台幣）登上全球影史票房第11名；北美方面也以4.87億美金（約146億台幣）超越《海底總動員2：多莉去哪兒？》的4.86億美元（約145.7億台幣），成為北美影史第8名。