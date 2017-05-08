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唯一沒有鋼鐵人！《異攻2》北美擠前5全球賣破128億

2017/05/08 14:43

《星際異攻隊2》全球票房已突破128億台幣，穩坐票房冠軍。（迪士尼提供）〔記者許世穎／綜合報導〕《星際異攻隊2》上周於北美上映，首週末票房以1.45億美金（43.48億台幣）奪冠，在漫威電影宇宙系列中排名第5，僅次於《復仇者聯盟》2.7億美金（62.7億台幣）、《復仇者聯盟2：奧創紀元》1.91億美金（57.27億台幣）、《美國隊長3：英雄內戰》1.79億美金（53.68億台幣）和《鋼鐵人3》1.74億美金（52.18億台幣）等片，值得一提的是，《星際異攻隊2》是排名前5的作品中，唯一沒有「鋼鐵人」參與的一部。

漫威電影宇宙開片票房前4名作品，都有「鋼鐵人」參與。（翻攝網路）該片上週四晚前於北美部分戲院上映提前場，也以1700萬美金（5.9億台幣）創下今年度提前場最高成績，在漫威電影宇宙系列作排名第4，僅次於《復仇者聯盟2》、《美國隊長3》、《復仇者聯盟》三部作品，也比首集《星際異攻隊》的1120萬美金（3.35億台幣）提升超越5成。

此外《星際異攻隊2》在北美以外的市場表現也比首集大幅進步，海外上映兩周票房已達2.83億美金（84.86億台幣），其中中國的首周票房也高達4800萬美金（14.39億台幣），成為海外市場之冠。全球票房目前已達4.27億美金（128.04億台幣）。電影全台熱映中。

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