妮可基嫚怒喊背叛！緋聞男友示好前夫阿湯哥

妮可基嫚（左）與湯姆克魯斯（右）2001年離婚，兩人好友羅素克洛被迫選邊站。（翻攝自網路）〔記者盧家豪／綜合報導〕妮可基嫚2001年與「阿湯哥」湯姆可魯斯離婚，其同鄉老友羅素克洛一直都站在妮可這邊，還曾為力挺女方推掉阿湯哥的電影演出邀約，義氣不在話下。不過最近羅素除了在阿湯哥的新片重啟版《神鬼傳奇》中演出重要角色，兩人還預計在22日雪梨的首映會一起走紅毯，此舉讓妮可大為光火，直呼「這根本是最終極的背叛！」

根據《每日郵報》報導，妮可為此十分傷心，消息來源更表示，「妮可無法相信羅素如此白目，她真的很難過。」

多年老友湯姆克魯斯與羅素克洛在重啟版《神鬼傳奇》中重聚。（環球提供）事實上過去3人都是好友，直到妮可和阿湯哥分手，羅素被迫選邊站，之後甚至傳出妮可和羅素有過一腿，阿湯哥還用盡資源想調查兩人私交，不過最後證實兩人只是超好的朋友。

羅素去年接受媒體訪問時曾說，「我跟湯姆真的是很好的朋友，但直到他們兩離婚後，我成了妮可的『避風港』，於是我跟湯姆就沒有再見面了。」不過他也明言，不排斥再找巨星（湯姆）合作。

湯姆克魯斯和妮可基嫚（右）還是夫妻時，曾暗中調查過「情敵」羅素克洛（左）。（達志影像）