男版《101》再鬧風波 爆練習生性騷女網友

《PRODUCE 101》第2季練習生河旻浩被爆傳訊息，騷擾女粉絲。（翻攝自網路）〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓選秀節目《PRODUCE 101》第2季主打男版練習生生存戰，吸引大批網友支持，然而該節目風波不斷，如今又鬧出練習生河旻浩曾私下透過社群網站傳訊息，騷擾女網友，內容充滿性暗示。消息曝光後，引起大批網友猛烈砲轟。

河旻浩先前在排名賽中，以第47名成績成功生還，然而他卻違反節目規定，以Facebook和Instagram與女粉絲聯絡，其中不乏性暗示內容，包括要求在家裡見面，「在家裡見面比較危險，如果你不想發生這種事的話，不來也可以喔」、「對你來說，只要我的那裡，沒有進去就沒關係吧？」

《PRODUCE 101》第2季練習生河旻浩傳簡訊給粉絲，內容不乏性暗示。（翻攝自韓網）不僅如此，訊息在網路曝光後，河旻浩更緊急更改社群網站名稱，改為CUBE事務所的15歲練習生柳善皓，被疑是想嫁禍給對方，讓網友相當忿忿不平。今經紀公司「THE VIBE」對外發表聲明，表示河旻浩已認真反省，同時公司也已和他解約；至於社群網站改名，經紀公司稱是朋友間的小玩笑，鄭重對外道歉。

《PRODUCE 101》第2季練習生河旻浩傳簡訊給粉絲，內容不乏性暗示。（翻攝自韓網）