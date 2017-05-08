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Janet帶球按摩粉絲喊危險 讓醫生告訴你

2017/05/08 13:21

Janet（右）和老公婚後感情穩定，上個月開心宣布懷孕。（翻攝自Janet臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「Janet」謝怡芬和老公George結婚近2年，分隔兩地的他們平時僅能靠視訊解思念，但感情依舊甜蜜蜜。4月初Janet開心宣布懷孕消息，並透露懷胎4個月，昨（7日）她在IG曬出去按摩的照片，卻引來正義魔人呼籲：「懷孕不能按摩喔

Janet快樂新手媽媽雖然孕肚明顯隆起，卻不見贅肉，日前她接受老公George貼心禮物，就是按摩課程，她開心的說：「我很需要的按摩！」她在IG上PO出的照片，以一塊白布遮掩，背部全裸，右手壓在胸前，看起來性感又慵懶。

Janet懷孕按摩被質疑對寶寶有危險。（翻攝自IG）但有部分網友看到Janet的po文後提醒「孕婦不是不可以按摩嗎」、「懷孕不能按大動脈哦」，還有人用英文寫下：「孕婦是不能按摩的，那對寶寶很危險。」

那麼懷孕到底可以按摩嗎？臺北市立萬芳醫院婦產部部主任許淳森表示︰「懷孕初期的孕媽咪比較不建議進行按摩，但是隨著懷孕進入中後期，胎兒的狀況已漸趨穩定，溫和的身體按摩有助改善孕媽咪的痠痛不適和水腫，基本上沒有安全問題。

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