《玩命》奪獎 馮迪索謝「最佳搭擋」保羅沃克

馮迪索與保羅沃克曾在2002年一起拿下MTV影視大獎最佳搭擋。（翻攝自網路）〔記者吳琬婷／綜合報導〕全球賣座系列電影《玩命關頭》昨晚在「MTV影視大獎」頒獎典禮上奪下「MTV世代獎」，片中主角馮迪索上台領獎時，不忘提及已故靈魂人物保羅沃克，馮迪索表示，兩人曾在2002年一起拿下「最佳搭擋」，如今他與片中演員再度獲獎，他感性訴說：「如果沒有你，我今天不會站在台上，謝謝保羅，希望你能感到驕傲。」

「MTV世代獎」以往都是頒給好萊塢年度當紅明星，像是湯姆克魯斯、金凱瑞、強尼戴普等人都曾獲獎，今年頒給《玩命關頭》，是首次有系列電影拿下該獎，足見《玩命》系列的高人氣。馮迪索也和演員喬丹娜布魯斯特、蜜雪兒羅卓奎茲、泰瑞吉普森一起上台領獎。

系列電影《玩命關頭》拿下MTV世代獎，馮迪索上台領獎代表致詞。（翻攝自網路）馮迪索得獎時表示：「我要感謝我們的世代，我要感謝願意接受這部多元文化電影的世代，不管你來自哪裡、膚色為何，我們都可以是一家人。」一席話獲得全場滿堂喝采。他也不忘致敬摯友保羅沃克，感謝有他，才讓《玩命》系列更添光彩，「如果沒有你，我今天不會站在台上，謝謝保羅，希望你能感到驕傲。」