性平就要這樣做！艾瑪華森擊敗休傑克曼得「最佳男主角」

艾瑪華森以「美女與野獸」中的貝兒一角，拿下了2017MTV電影獎「best actor」大獎，激動致辭。（美聯社）〔記者賀靜賢／綜合報導〕「這是第一個沒有把性別當成競賽分類的獎項！」英國女星「妙麗」艾瑪華森，美國時間周日晚間以全球夯賣的迪士尼真人版電影「美女與野獸」中的貝兒一角，拿下了2017MTV電影電視獎的「best actor」大獎，她捧著剛出爐的獎座，激動致辭並盛讚「性平」在此受到重視。

艾瑪華森拿下了2017MTV電影獎「best actor」大獎。（路透）一直以來，各大獎項在演技項目都區分「best actor」（最佳男主角）和「best actress」（最佳女主角），但MTV勇於突破此限，艾瑪華森這回擊敗一堆「男性」強將包括休傑克曼、丹尼爾卡盧亞等，獲獎時不但激動，也趁機再度呼籲平權！

「MTV的這個決定，對許多人來說都有不同的意義，除了尊重平權，對我來說這也象徵著演技不分性別，而是充份詮釋該角色的能力。」別具意義的是，艾瑪華森由女同志凱特迪儂手上拿下此獎，並感謝「美女與野獸」的角色「貝兒」對她的改變。

女同志凱特迪儂（右）頒獎給艾瑪華森。（路透）