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最帥吸血鬼要當爸了！激動跪地吻孕肚

2017/05/08 07:31

伊恩桑瑪赫德與妮琪李德曬跪地吻孕肚照，宣布將為人父母。（翻攝自IG）〔記者吳琬婷／綜合報導〕曾被評選為「最帥吸血鬼」的伊恩桑瑪赫德與《暮光之城》中扮演男主角姊妹的妮琪李德結婚2年，最近終於做人成功，兩人都在IG上分享伊恩跪地親吻妮琪孕肚的浪漫照片，宣告即將要當爸媽，兩人的甜蜜感情也讓粉絲好羨慕。

紅極一時的美國系列影集《噬血Y世代》（又譯作《吸血鬼日記》）日前在第10季上演最終大結局，男主角伊恩桑瑪赫德也因該劇走紅，他曾與該片女主角妮娜杜伯瑞假戲真作、陷入熱戀，不僅替該系列影集炒熱話題，更被劇迷視為天造地設的一對，可惜兩人10歲的年齡差，讓伊恩想成家生子時，妮娜卻還想拚事業，最終導致兩人分手。

伊恩桑瑪赫德因演出《噬血Y世代》，被評選為「最帥吸血鬼」。（翻攝自IMDB）
妮琪同樣在《暮光之城》中演過吸血鬼，與伊恩交往後，被粉絲暱稱「跨銀幕吸血鬼情侶」，兩人交往不久後，就步入婚姻，得到不少粉絲的祝福。如今即將迎接第一個孩子出世，伊恩表示，「自己38年的人生中，從未碰過比這更美好、更衝擊的體驗，無法想像有比這更興奮的事。」妮琪也說，迫不及待想和肚子裡的小寶寶見面，即將為人父母的喜悅藏不住。

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