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（專訪）佼佼殺出情敵！孟耿如被「他」這樣告白

2017/05/08 07:16

孟耿如（左）、張捷累積數年好交情。（記者胡舜翔攝，場地提供：Cross Caf'e）〔記者鍾智凱／專訪〕孟耿如與張捷4度合作，2人在東森《鐘樓愛人》感情各自不如意，相互訴苦，張捷爆其實多年前他曾對孟耿如來電，「那時對她蠻有好感的，一度覺得可以試試看（追）。」但孟耿如對張捷一路以來卻完全無感，邊玩手遊邊打槍張捷。

孟耿如劇中的愛人是周湯豪，並非張捷，聽到張捷吐露愛意，孟耿如笑說：「他不是我的菜！我覺得他很無聊，他太溫順了。」不僅戲裡戲外都打槍張捷，還暗插張捷好幾槍，讓張捷頗不是滋味。

孟耿如（左）個性大方，傳授張捷把妹秘訣。（記者胡舜翔攝，場地提供：Cross Caf'e）張捷在劇中飾演富2代，很會玩女人，但戲外其實他追女超被動，4段感情都很不主動，目前已單身1年多，孟耿如建議：「其實追女生不要想太多，不要害怕失敗。」張捷嗆：「反正我很無聊嘛！」開始自暴。

《鐘樓》大玩穿越梗，孟耿如在劇中與周湯豪是青梅竹馬，學生時曾被花心男劈腿，若像《鐘樓》劇情一樣，可以倒退時空，她希望自己可回到當時交往情境，痛罵該男，怎可沒良心暗中劈腿，導致她徹底心碎。

張捷（右）曾暗戀孟耿如（左），郎有情妹無意。（記者胡舜翔攝，場地提供：Cross Caf'e）目前《鐘樓》感情線為孟耿如、周湯豪，還有張捷、黃薇渟這2對，彼此感情路顛簸，但未來劇情有可能改讓孟耿如與張捷有深層互動，意外爽到張捷，孟耿如說：「算是圓了你一個夢吧！」3度插刀張捷，笑翻全場。

張捷（左）在《鐘樓愛人》有望搭上孟耿如。（記者胡舜翔攝，場地提供：Cross Caf'e）張捷（左）與孟耿如太熟，一有感情戲容易笑場（東森提供）張捷（左二起）望向孟耿如，眼神仍隱約有事。（翻攝《鐘樓愛人》臉書）

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