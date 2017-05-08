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（影音）林依晨看性侵案 痛揭「家人沈默最可怕」

2017/05/08 07:43

林依晨在片中被強暴後申訴無門，讓她相當崩潰。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕林依晨演出的懸疑犯罪電影《神秘家族》日前曝光完整版預告，她曾透露該片是「16年來最虐心之作」，在預告中可見她重摔在地被強暴，事後不僅家人全都保持沈默，還警告她「不能報警」，之後向警方求助也碰壁，讓她崩潰喊「為什麼不相信我」，劇情光是預告就令人起雞皮疙瘩。

林依晨在片中被藍正龍施暴，畫面相當震撼。（華映提供）
《神秘家族》改編自轟動一時的真實事件「福建滅門案」，平安夜的家族溫馨聚餐竟成滅門血案，只有林依晨飾演的少女苗苗倖存，她在尋找慘案真相時，竟也發現家裡藏著一個秘密，更自己的遭性侵有關。

林依晨遭到性侵之後，受創失憶，被媽媽帶去警察局中與兇手對峙，卻因找不到證據而無力反駁，在身體和心靈的雙重打擊下，一度想要尋死自殺，但沒想到最後一家人也選擇隱匿真相。

林依晨在《神秘家族》中有不同以往的演出表現。（華映提供）
林依晨說，片中角色環環相扣，卻又各懷鬼胎，不到最後絕對猜不出真相為何，她也有感而發地表示，性侵害雖然可怕，但最可怕的仍是「家人試圖想息事寧人的態度」。該片將於5月19日在台上映。

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