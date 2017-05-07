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《星際異攻隊2》賣破16億 導演驚爆曾想自殺

2017/05/07 22:16

《星際異攻隊》系列導演詹姆斯岡恩在臉書感謝影迷支持，自爆年輕時曾有自殺念頭。（翻攝詹姆斯岡恩臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威新作《星際異攻隊2》5日正式在美國上映，首日開片票房高達5625萬美金（約16.86億台幣），登上票房冠軍，預估首周末票房應可達1.5億美金（約45億台幣）。導演詹姆斯岡恩在臉書發長文感謝影迷支持，更自爆年輕時曾有自殺念頭，最後被「流行娛樂」所救。

詹姆斯岡恩表示，他年輕時感到無比孤獨，曾有自殺念頭，「我從未感到自己屬於任何地方，很難與他人溝通，雖然身邊有很多愛，但我都沒有好好珍惜。」他說自己被流行娛樂拯救，「像是漫威的漫畫、科幻小說、恐怖片、性手槍樂團、皇后合唱團，頓時讓我像是從乏味的郊區，進到了魔法的世界，一個和我的想像更為一致的世界。有時候，這些作品只是逃避現實的幻想，讓我脫離內心生活的困難。」

《星際異攻隊2》北美首日以5625萬美金登上票房冠軍。（迪士尼提供）

詹姆斯也勉勵其他和他有一樣感覺的影迷，就像「星際異攻隊」的主角們，本來不相信任何人、不和他人連繫，不過他們慢慢學習中，「他們是我，他們是你，我們是葛魯特（We are Groot）。」

詹姆斯最後感謝所有臉書上的朋友，「感謝你們過去兩年半（創作《星際異攻隊2》的時間）的支持，感謝那些傳送訊息讓我們知道，我們已經深植在你們內心頻率中的人們。我愛你們，未來三年創作第3集的期間，我將繼續與你們同在。」《星際異攻隊2》全台熱映中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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