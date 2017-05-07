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爸爸失智認不出胞胎孫 李輝才節目上忍不住淚崩

2017/05/07 22:05

李輝才（左圖中、右圖）在節目中淚崩。（合成圖，翻攝自OSEN、Insight）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人李輝才因為帶著一對雙胞胎兒子書言和書俊上親子實境秀《超人回來了》而獲得很高的人氣，甚至之前李輝才的爸爸也有現身節目中，一家人的親情令不少觀眾為之動容。怎料，近來李輝才的爸爸逐漸失智，甚至已經認不出孫子是誰，讓李輝才在節目中忍不住淚崩！

李輝才（右）的爸爸（左）已經認不得孫子。（合成圖，翻攝自Insight）

在7日播出的《超人回來了》中，李輝才為了讓已經不方便外出、喜歡在家看《歌謠舞台》的爸爸一個驚喜，因此特地帶著書言和書俊出演該節目，還回家陪爸爸一同坐在電視機前收看。怎料，當李輝才詢問父親認不認得畫面上的人是誰時，爸爸卻已經認不出書言和書俊，原本李輝才還以為是位子離電視機太遠，沒想到爸爸是真的不知道那是孫子，這讓李輝才忍不出低頭掩面大哭。

李輝才的爸爸寫給他的信。（翻攝自Insight）

隨後，李輝才讓父親看了之前以前他和孫子們互動的影片，父親才露出了開心的笑容。令人鼻酸的是，雖然不記得孫子，但李輝才的爸爸事後也透過寫信的方式，像兒子傳達自己的愛，還說很抱歉自己沒有幫李洗過澡，並寫下「兒子我愛你」，令人非常感動。

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