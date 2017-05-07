T-ARA來台真成最後合體 6月回歸成員減2

T-ara將於13日登台開唱。（創世紀全球娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團「T-ARA」2009年出道，正要迎來事業高峰時卻遭爆排擠成員花英，導致聲勢大跌。雖然事後已經洗白，不過仍然無法恢復往日人氣，今年更確定解散。而6名成員原定要於今年6月推出最後一張專輯跟粉絲告別，怎料後來因為合約喬不攏，6人合體確定破局！

寶藍（左）和昭妍（右）的合約都只到這個月。（翻攝自寶藍Instagram）

今日，「T-ARA」的經紀公司「MBK娛樂」表示，由於公司和兩名合約將於15日到齊的成員寶藍與昭妍談不攏，因此兩人最後決定不會參與6月的最後一張專輯、演唱會等活動，甚至連本來已經要錄製的4天3夜實境節目也一併取消。此外，由於剩下的4名成員需要將專輯歌曲重新錄製，所以回歸日期也會延後，消息一出，讓不少粉絲相當震驚！

T-ara今年是成軍第八年。（翻攝自寶藍Instagram）

事實上，「T-ARA」在合約即將到齊前，除了寶藍和昭妍不續約，其餘4名成員也僅續約到年底。本來6名成員為了粉絲，預計會於年中推出最後一張專輯，並一同進行露營車的真人秀錄影，怎料如今寶藍和昭妍突然退出，13日來台恐成6人合體的最後畫面！