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（影音）《奔跑吧》遊戲疑造假 鄧超頂替鹿晗上場

2017/05/07 20:56

《奔跑吧》疑似遊戲造假引起爭議。（翻攝自《奔跑吧》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國綜藝節目《奔跑吧》自從開播以來就話題不斷，尤其代替Angelababy擔任固定班底的女星迪麗熱巴更是許多觀眾關注的重點，甚至節目組也有意要將迪麗熱巴和鹿晗湊對，試圖打造節目CP。怎料，近日播出的節目中，遊戲內容卻疑似造假，讓鄧超頂替鹿晗上陣！

鹿晗（紅圈處）突然變成黑髮。（合成圖，截取自YouTube）

鹿晗（紅圈處）突然變成黑髮。（截取自YouTube）

5日播出的《奔跑吧》中，節目來賓兩兩湊對，在最後一個環節中以男生把女生扛到肩膀上的方式進行水中撕名牌的PK，而在最後一組的PK中，由王祖藍和林志玲對上鹿晗和迪麗熱巴，最終迪麗熱巴獲勝。不過，有眼尖的網軍就發現，兩隊在進行第四次對決時，鹿晗的頭髮竟然從棕色便成了黑色，被質疑造假！

更誇張的是，在林志玲工作室的微博照片中，還可以清楚看見扛著迪麗熱巴的人，其背後的衣服因為泡水底下竟然透出了鄧超的名牌字樣，因此網軍便分析根本就是鄧超代替鹿晗上場。而且換人後，鏡頭也刻意沒有帶到鹿晗的正面和應該在場邊的鄧超，讓網軍直呼這樣不公平，甚至酸說節目組為了製造CP竟然出奧步。

黏有鹿晗名牌的衣服的底下露出鄧超的名牌。（翻攝自林志玲工作室微博）

不過，也是有人認為，可能單純只是鹿晗體力透支所以才找人頂替，況且鹿晗本就有腰傷，鄧超應該也是為了照顧朋友才會幫忙出戰。對此，也有人反駁稱，若是如此應該把換人過程直接拍攝出來，比賽雙方商量好讓鄧超頂替就好，不用刻意製造還是鹿晗上場的假象，好像把觀眾當成白痴一樣。

相關影片：（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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