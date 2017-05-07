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艾力克斯奮搏21分鐘 成功KO李詠嫻

2017/05/07 18:01

艾力克斯（左）、李詠嫻完成登高大賽。（艾迪昇提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕艾力克斯與李詠嫻夫妻今天一同參加一年一度的101登高大賽，夫妻倆為了參加這次的登高大賽做足準備，從三周前就開始訓練及調整飲食，賽前就預估能在20~25分左右爬完91層樓的兩人，最後果然順利達標：艾力克斯以21分58秒、李詠嫻則是22分57秒完成本屆101登高大賽成功。

兩人這次受到美國學校的家長之邀，決定報名本屆的登高大賽，艾力克斯表示，雖然兩人之前就有健身的習慣，但這次在訓練的過程中才發現自己的肺活量還有待加強。為了準備這次的登高大賽，兩人最近都避免外食，三餐盡量都以雞肉、魚肉等白肉為主。

此外每天夫妻倆都會進行爬樓梯訓練，為的就是能在比賽當天達到最好的成績，李詠嫻說：「每次訓練真的很累，我好幾次想放棄，不過還好每次艾力克斯都會堅持陪我訓練到最後。」

艾力克斯還說，這次真的讓他非常有成就感，但是他一開始真的是求好心切，在前三十層樓爬太快，造成體力消耗太大，所以他們夫妻倆在最後三十層樓，真的是非常喘，不過幸好最後還是在預期的時間內完成，希望明年有機會還能參加，他想挑戰在20分鐘內完成登高大賽。

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