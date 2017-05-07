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網紅胖虎老田決裂 林進沒做「這件事」衰躺槍

2017/05/07 18:09

林進（右圖）和老田（左圖左）、胖虎（左圖右）都是朋友。（合成圖，翻攝自老田、林進臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅胖虎昨日拍攝影片淚訴和合作多時的搭檔老田拆夥，還稱老田做了在背後捅自己一刀的事，讓他沒辦法再繼續跟老田當朋友，甚至表示自己恨老田，讓粉絲相當震驚。而身為胖虎室友的林進，卻也因為此事無辜被網友酸都沒有關心胖虎，對此，林進今日也在臉書發文稱「默默無『文』不代表我什麼都不懂」。

胖虎昨日晚間上傳影片宣布與老田拆夥。（截取自YouTube）

林進今日在臉書發文稱，由於老田和胖虎都是他的好朋友，兩邊都又各自的立場，因此無論兩人要組團體還是要單飛，他都希望未來大家都能往更好的方向發展。然而決裂的新聞報出來後，許多網友卻到林進的臉書留言質問他為何沒關心胖虎，讓林進無奈說「默默無聞不代表漠不關心」。

林進（右）早就有私底下安慰過胖虎（左）。（翻攝自林進臉書）

林進稱，身為室友不可能不知道胖虎的事情，而且自己也早在新聞爆出來之前就已經私底下安慰和鼓勵過胖虎很多次了，只是他自己的日子還是要過，事件也只有當事人最清楚、外人無法插手評論，因此他也要求網友別再問他胖虎和老田到底怎麼了。

林進臉書全文。（合成圖，翻攝自林進臉書）

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