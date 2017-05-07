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休學演技差負評不斷 歐陽娜娜3年狠撈9千萬

2017/05/07 16:58

歐陽娜娜（左）和媽媽傅娟（右）感情相當好。（翻攝自歐陽娜娜臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽龍與傅娟的三個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣雖然都外型出色也都有意進軍演藝圈，不過一路走來卻也飽受負評。其中，從美國音樂學校休學轉往戲劇界發展的歐陽娜娜，去年演出中國電視劇《是，尚先生》時，更是被批評完全不會演戲。不過，傅娟近日受訪時不僅表示女兒都會反過來要她不要在意惡評，更說娜娜從小就是貼心的孩子！

歐陽龍（右三）一家是知名明星家族。（翻攝自歐陽娜娜臉書）

根據《蘋果日報》報導，近來在中國演藝圈發展良好的歐陽娜娜，雖然出道短短3年就賺進9千多萬，不過人紅是非多，一直以來也沒少被酸過。對此，從出國念書就一直陪伴在娜娜左右的傅娟稱，她看到網友對娜娜「演技差」的惡評時都會生氣，但反而是娜娜會要她學會放下，只要在意支持你的人就好。

歐陽三姊妹都有意闖蕩演藝圈，右起為歐陽妮妮、歐陽娣娣、歐陽娜娜。（翻攝自歐陽娜娜臉書）

此外，傅娟更透露娜娜從小就是個貼心的女兒、絲毫沒有叛逆期出現，不僅因為知道自己身體不好出門都會幫忙提東西，剛賺到錢的時候，也曾在一起逛街的時候把自己支開，然後偷偷買項鍊當生日禮物給自己。更感人的是，小時候有次娜娜對傅娟口氣稍微不耐煩，傅娟自己都忘記這件事，沒想到娜娜晚上竟然就寫小紙條道歉，讓傅娟看到的當下馬上被暖哭。

至於對於子女的教養理念為何，傅娟則稱「禮貌」最重要，就是不能傷害別人，其他都尊重女兒的想法。不過其實女兒們也都很聽話，爸爸歐陽龍規定不能穿耳洞，她們也都乖乖照做。此外，娜娜跟自己更是一直以來都像朋友一般無話不談，兩人感情相當親密。

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