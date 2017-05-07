限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

涂善存搭上「蜜蜂」高郁捷 撂兄弟相挺演唱會

2017/05/07 16:09

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存前陣子才剛拍完三立影音平台Vidol的首部自製旗艦威劇《我的未來男友》，近來忙於畢業論文的他，也特別跟經紀公司請假一星期，希望專心將論文完成順利畢業。

涂善存因演出《飛魚高校生》而打開知名度，在戲劇圈與廣告圈皆頗受注目，之前拍攝的微電影《兩個爸爸》更成為去年度廣告觀看次數、分享率、點擊率第一名。

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

蜜蜂少女隊上海1隊成員高郁捷昨天（6日）擔任讚聲演唱會嘉賓，現場除了與團員們演唱當時錄製真人秀節目時，在吳奇隆隊上演出大受好評的《青蘋果樂園》外，更獨唱最近剛推出的EP歌曲《沒感覺》，高郁捷現場載歌載舞炒熱氣氛，引起現場歌迷尖叫聲連連，高郁捷的粉絲團「擁捷同心」更為她製作專屬扇子與燈牌，並且現場配合歌曲呼應特製口號，台上台下High成一片。

演唱會現場意外發現涂善存帶著氣球到場支持，還號召兄弟數10人力挺高郁捷，展現兩人的好交情！原來涂善存與高郁捷在兩人都尚未正式出道前就已經認識，兩人相識的過程也很戲劇化，是在某次廣告試鏡的場合，坐在一起等試鏡，等著等著就聊起天來，都喜歡天馬行空幻想的他們越聊越起勁，不僅當日靠聊天渡過漫漫等待時間，更從此成為好友。

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

華岡藝校科班畢業的高郁捷，對於舞蹈一直不斷求精進，而跳舞總是同手同腳的涂善存，看到她的舞蹈後大嘆厲害，立刻要求高郁捷教他舞蹈訓練肢體，高郁捷也豪爽一口答應要幫他上舞蹈課，但不久她便入選蜜蜂少女隊錄影，之後也一直在上海奮鬥，昨日演唱會後台一碰面，涂善存立刻要黃牛的高郁捷別忘記承諾，他的舞蹈可是要靠她搶救。

高郁捷不拘小節的個性，讓涂善存笑稱：「我倆根本是兄弟！」每次碰面就愛打鬧開玩笑，後來兩人都進入演藝圈各自打拚，常互相鼓勵彼此，期許都能一起努力朝夢想前進。高郁捷笑說，最愛跟涂善存相約吃飯，因為號稱「大胃王」的涂善存食量特好，又很愛惜食物，每次只要有他在，一定把桌上食物清光，對於愛點又吃不多的女生而言，涂善存絕對是最佳吃伴。

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
繼子攔胡 瓊瑤出書計劃生變 繼子攔胡 瓊瑤出書計劃生變
2017/05/07 07:55
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？ 黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？
2017/05/07 07:47
《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏值高」 《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏值高」
2017/05/07 07:37
阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭 阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭
2017/05/07 11:59
萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫 萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫
2017/05/07 10:41
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
病房傳謝順福對話 豬哥亮金孫現身陪伴 病房傳謝順福對話 豬哥亮金孫現身陪伴
2017/05/07 13:26
安以軒16張喜帖曝光 夏威夷情定百億CEO 安以軒16張喜帖曝光 夏威夷情定百億CEO
2017/05/07 15:08
遭謝金燕2度打臉 王彩樺大動作發誓「否則爛掉」 遭謝金燕2度打臉 王彩樺大動作發誓「否則爛掉」
2017/05/07 15:24
宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計 宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計
2017/05/07 12:12
照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次 照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次
2017/05/07 12:18
豬哥亮謝絕台大看護 多5千元雇用外聘 豬哥亮謝絕台大看護 多5千元雇用外聘
2017/05/07 14:08
舒淇何時生小孩？馮德倫回應了 舒淇何時生小孩？馮德倫回應了
2017/05/07 14:15
「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中 「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中
2017/05/07 07:26
鋼琴出包變臉 洪榮宏親自解謎 鋼琴出包變臉 洪榮宏親自解謎
2017/05/07 11:56
驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴 驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴
2017/05/07 12:09
李季準人生謝幕 陳凱倫哽咽：替你完成最後一次《感性時間》 李季準人生謝幕 陳凱倫哽咽：替你完成最後一次《感性時間》
2017/05/07 11:45
洪榮宏開唱第2場 真假媽媽都來了 洪榮宏開唱第2場 真假媽媽都來了
2017/05/07 15:21
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.