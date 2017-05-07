涂善存搭上「蜜蜂」高郁捷 撂兄弟相挺演唱會

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小金城武」涂善存前陣子才剛拍完三立影音平台Vidol的首部自製旗艦威劇《我的未來男友》，近來忙於畢業論文的他，也特別跟經紀公司請假一星期，希望專心將論文完成順利畢業。

涂善存因演出《飛魚高校生》而打開知名度，在戲劇圈與廣告圈皆頗受注目，之前拍攝的微電影《兩個爸爸》更成為去年度廣告觀看次數、分享率、點擊率第一名。

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

蜜蜂少女隊上海1隊成員高郁捷昨天（6日）擔任讚聲演唱會嘉賓，現場除了與團員們演唱當時錄製真人秀節目時，在吳奇隆隊上演出大受好評的《青蘋果樂園》外，更獨唱最近剛推出的EP歌曲《沒感覺》，高郁捷現場載歌載舞炒熱氣氛，引起現場歌迷尖叫聲連連，高郁捷的粉絲團「擁捷同心」更為她製作專屬扇子與燈牌，並且現場配合歌曲呼應特製口號，台上台下High成一片。

演唱會現場意外發現涂善存帶著氣球到場支持，還號召兄弟數10人力挺高郁捷，展現兩人的好交情！原來涂善存與高郁捷在兩人都尚未正式出道前就已經認識，兩人相識的過程也很戲劇化，是在某次廣告試鏡的場合，坐在一起等試鏡，等著等著就聊起天來，都喜歡天馬行空幻想的他們越聊越起勁，不僅當日靠聊天渡過漫漫等待時間，更從此成為好友。

涂善存（右）與「蜜蜂少女隊」的高郁捷因一同參加廣告試鏡而成為好友。（佳葳娛樂提供）

華岡藝校科班畢業的高郁捷，對於舞蹈一直不斷求精進，而跳舞總是同手同腳的涂善存，看到她的舞蹈後大嘆厲害，立刻要求高郁捷教他舞蹈訓練肢體，高郁捷也豪爽一口答應要幫他上舞蹈課，但不久她便入選蜜蜂少女隊錄影，之後也一直在上海奮鬥，昨日演唱會後台一碰面，涂善存立刻要黃牛的高郁捷別忘記承諾，他的舞蹈可是要靠她搶救。

高郁捷不拘小節的個性，讓涂善存笑稱：「我倆根本是兄弟！」每次碰面就愛打鬧開玩笑，後來兩人都進入演藝圈各自打拚，常互相鼓勵彼此，期許都能一起努力朝夢想前進。高郁捷笑說，最愛跟涂善存相約吃飯，因為號稱「大胃王」的涂善存食量特好，又很愛惜食物，每次只要有他在，一定把桌上食物清光，對於愛點又吃不多的女生而言，涂善存絕對是最佳吃伴。