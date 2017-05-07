（影音）海倫清桃代言拉麵 緋聞男友投百萬她佔40趴

好友黃景裕（左）出資，海倫清桃（右）代言拉麵鍋。（記者趙世勳攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕海倫清桃之前斷開前夫葛格，然而一連串負面新聞讓她零收入，今她穿著白色蕾絲洋裝秀深溝，搭配超高高跟鞋，出席緋聞男友黃景裕投資的拉麵店開幕，依舊笑撇戀情，強調兩人關係就是「好朋友」，「他當初真的幫我很多」。而黃景裕今受訪時透露，海倫清桃擁有拉麵店近半投資股份，不僅可以拿到分紅，代言費也另外算，高股份形同老闆娘。

好友黃景裕（左）出資，海倫清桃（右）代言拉麵鍋。（記者趙世勳攝）

海倫清桃透露1月和前夫鬧翻後，她每天都以淚洗面，全靠粉絲支持才走出來，她6月也會推出全新寫真集，預告會有多張辣照。而她日前負面新聞纏身，今她透露與前夫葛格已經沒有聯絡，「就是祝福他」；先前她曾出版自傳書，結果年初她被踢爆身世造假，出版社接受全面退書，今她講起這件事難掩氣憤，「我當初並沒有說要出自傳，那是出版社自己說的，沒有經過我的同意，而且我之前自費請他們出版公益年曆，賣了600本收入都沒給我，我也沒有告出版社啊。」

海倫清桃代言拉麵鍋，一襲連身白裙展現好身材。（記者趙世勳攝）

而海倫清桃的「緋聞男友」黃景裕今以拉麵店老闆身分受訪，海倫清桃對於入股比例三緘其口，但黃景裕態度則是相當大方，「台北總店加裝潢費，資本大概1百多萬，給她的股份比例蠻高的，大概就是接近40%分紅，代言費另外算。之後南部幾間店開幕也會請她幫忙宣傳，其實這間店就是開給我另外兩個朋友和她的，我希望能培養他們有老闆的思維，反正就是互相幫忙，說不定未來他們也會來幫助我。」對於與海倫清桃的關係，他維持一貫態度，強調就是「好朋友」，表示先以事業為主，感情暫時不考慮。