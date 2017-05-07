劉亦菲再當伴娘 空靈氣質根本仙女下凡

劉亦菲穿伴娘服氣質超空靈。（合成圖，翻攝自新浪娛樂）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員劉亦菲因為長相和氣質都相當空靈，因此被封為「神仙姐姐」，之前她擔任歌手張靚穎的伴娘時，一襲紫色禮服驚艷全場。而昨日，劉亦菲為了大學同學、女演員周揚再度出任伴娘，一身水藍色平口禮服被誇讚美翻！

劉亦菲（左圖後排左一、右圖左）替大學同學周揚（右圖右）擔任伴娘。（合成圖，翻攝自劉亦菲微博、新浪娛樂）

中國演員周揚昨日於蘇梅島和在新加坡金融界任職的男友完婚，伴娘之一邀請到她的大學同學兼室友劉亦菲，而劉一身水藍色的平口長禮服，加上一頭浪漫長捲髮，被讚「好美的小公主」、「真的是仙女下凡」，笑虧她根本搶走新娘風采。

劉亦菲（上圖右三、下圖右三）2度擔任伴娘。（合成圖，翻攝自劉亦菲微博、新浪娛樂）

此外，許多人也對於劉和新娘多年的閨密情誼非常感動，直呼劉亦菲在微博PO照片時總是挑選朋友好看的、以朋友為中心的，非常替朋友著想。也有人笑稱都已經當過伴娘了，下次應該要輪到劉結婚了，敲碗催婚劉亦菲和韓星男友宋承憲。



劉亦菲（上圖後排中、中圖左一、下圖右五）的伴娘造型美翻全場。（合成圖，翻攝自娛樂星扒婆微博）