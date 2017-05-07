洪榮宏開唱第2場 真假媽媽都來了

洪榮宏第二場演唱會依舊滿座。（記者趙世勳攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎台語歌王洪榮宏，今天下午在台北國際會議中心舉行第2場「心曲演唱會」，台上台下真假媽媽都來了！

洪榮宏唱完開場曲《流浪之歌》，再次點名為他小提琴伴奏的女兒：「謝謝洪巧妙！」而演唱《媽媽是歌星》時，滿場觀眾主動拍手打拍子，美聲歌手小百合也登台特別幫他念口白，唱完之後，小百合幽默說：「榮宏你好好唱，媽媽要去趕場了。」洪榮宏則說：「媽媽妳放心，因為我是男子漢！」除了「假媽媽」小百合，真正的洪媽媽也坐在台下欣賞兒子演唱。

洪亮為爸爸洪榮宏伴奏。（記者趙世勳攝）

洪榮宏談到：「謝謝一直支持我的朋友，還有從小看著我的長輩，能夠堅持到現在真的不簡單。」也談到演唱會是自己最期待的事。他還透露以前剛出《相思雨》時，台北幾乎每天下雨，媒體說都是因為他一直唱這首歌的關係，洪榮宏開玩笑說是因為當時歌太紅了，說完問觀眾：「這樣會不會很臭屁。」

昨晚洪榮宏演唱《一支小雨傘》硬體出問題，幸好今天再以鋼琴自彈自唱時，一切順利。今天開唱前，他先po出他和小孩的照片並寫到：「看到小孩長這麼大，心情也快活！」

洪榮宏演唱會，洪榮宏母親（左）成了人形立牌，粉絲紛紛要求合照。（記者趙世勳攝） 洪榮宏（右2）見到小孩特別開心。（翻攝自臉書）