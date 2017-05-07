123酷播無預警關站 追劇網友崩潰：活不下去
2017/05/07 15:06
123酷播網今天正式關站，讓許多網友崩潰不能接受。（翻攝自網路）
〔娛樂頻道／綜合報導〕知名影音網站「123KUBO酷播」有豐富的免費電影、戲劇、動漫資源，獲得廣大網友愛用，不料今日卻驚傳結束營運，一向仰賴此網站追劇的網友，得知此消息立即哀號一片，直呼活不下去了。
123酷播網今天正式關站，讓許多網友崩潰不能接受。（翻攝自網路）
今天123酷播平台點進去，已經顯示「暫停營運」的訊息，並表示：「為保護版權方的權益以及配合各界維權聲浪！但因為網友提供內容控管不易，所以這平台將不再繼續營運，請勿惋惜！謝謝各界體諒！」版主也呼籲大家支持正版，提供了許多正版片源網站供網友參考，不過123酷播上有海量的資源，連快要不可考的冷門舊片都找得到，因此仍讓網友很崩潰。
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