限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

黃明志別吃醋！四葉草祝田亞霍越來越屌

2017/05/07 12:21

四葉草（左） 向田亞霍獻上生日祝福。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手四葉草，昨天去參加好友田亞霍22歲生日派對，送上滿滿祝福。巧的是，昨天也是曾幫四葉草打造洗腦神曲《好想你》的大馬創作、製作人黃明志34歲生日，他也搞笑獻上一堆祝福詞給自己。

參加完生日派對後，四葉草分享她和田亞霍合照並寫道：「祝咱們霍哥生日快樂啦，祝你越來越凶啦，頭髮越來越藍啦，打Lol越來越猛啦，胃口越來越大啦，寫歌越來越屌啦，事事順利，健健康康啦！」

黃明志（左）曾為四葉草打造洗腦歌。（翻攝自臉書）看到四葉草滿滿祝福，田亞霍說：「謝謝大忙人抽空來給我驚喜啦！」網友則鼓吹田亞霍趕緊寫一首歌和四葉草合唱。

雖然四葉草只有發文祝田亞霍生日快樂，但黃明志也不改幽默風格，寫下自己的生日願望：「林北的生日，首先林北要感謝林北的老北老母把林北生出來。然後林北要感謝陽光空氣水讓林北可以活在這個世界上。最後林北要許願林北的音樂和電影作品可以讓更多人聽見看見。感謝每一位支持林北的鄉親父老們。祝福所有金牛座的壽星公婆們生日快樂，繼續怪懶到底！」

四葉草（左）扮鬼臉祝田亞霍生日快樂。（翻攝自臉書）

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
豬哥亮病房戒備森嚴 出動警察趕人 豬哥亮病房戒備森嚴 出動警察趕人
2017/05/07 11:12
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材 除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材
2017/05/07 07:50
A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩 A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩
2017/05/07 07:00
哇！洪榮宏星二代 好樣的 哇！洪榮宏星二代 好樣的
2017/05/07 06:00
鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命 鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命
2017/05/07 07:23
萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫 萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫
2017/05/07 10:41
1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
2017/05/07 07:10
熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權 熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權
2017/05/07 07:29
照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次 照片遭惡搞 范冰冰：入行被黑最慘一次
2017/05/07 12:18
「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中 「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中
2017/05/07 07:26
阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭 阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭
2017/05/07 11:59
胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
2017/05/07 06:00
驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴 驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴
2017/05/07 12:09
任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下 任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下
2017/05/07 06:00
宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計 宋逸民不捨獨拋前世情人 自砍撈金大計
2017/05/07 12:12
AOA草娥神祕神隱2個月 疑退團 FNC回應了 AOA草娥神祕神隱2個月 疑退團 FNC回應了
2017/05/07 13:02
李季準人生謝幕 陳凱倫哽咽：替你完成最後一次《感性時間》 李季準人生謝幕 陳凱倫哽咽：替你完成最後一次《感性時間》
2017/05/07 11:45
英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
2017/05/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.