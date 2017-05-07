黃明志別吃醋！四葉草祝田亞霍越來越屌

四葉草（左） 向田亞霍獻上生日祝福。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手四葉草，昨天去參加好友田亞霍22歲生日派對，送上滿滿祝福。巧的是，昨天也是曾幫四葉草打造洗腦神曲《好想你》的大馬創作、製作人黃明志34歲生日，他也搞笑獻上一堆祝福詞給自己。

參加完生日派對後，四葉草分享她和田亞霍合照並寫道：「祝咱們霍哥生日快樂啦，祝你越來越凶啦，頭髮越來越藍啦，打Lol越來越猛啦，胃口越來越大啦，寫歌越來越屌啦，事事順利，健健康康啦！」

黃明志（左）曾為四葉草打造洗腦歌。（翻攝自臉書）看到四葉草滿滿祝福，田亞霍說：「謝謝大忙人抽空來給我驚喜啦！」網友則鼓吹田亞霍趕緊寫一首歌和四葉草合唱。

雖然四葉草只有發文祝田亞霍生日快樂，但黃明志也不改幽默風格，寫下自己的生日願望：「林北的生日，首先林北要感謝林北的老北老母把林北生出來。然後林北要感謝陽光空氣水讓林北可以活在這個世界上。最後林北要許願林北的音樂和電影作品可以讓更多人聽見看見。感謝每一位支持林北的鄉親父老們。祝福所有金牛座的壽星公婆們生日快樂，繼續怪懶到底！」

四葉草（左）扮鬼臉祝田亞霍生日快樂。（翻攝自臉書）