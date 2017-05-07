驚！黑寡婦離婚後玩嗨 頭戴性玩具開趴

「黑寡婦」思嘉喬安森在片中戴上性玩具形狀的頭飾賣萌助興。（翻攝自網路）〔記者吳琬婷／綜合報導〕好萊塢性感女神「黑寡婦」思嘉喬安森日前與第2任法籍老公羅曼達瑞克離婚，回歸單身生活，她最近在新片《女狼嗨到趴》（Rough Night）揪好姊妹開單身轟趴，更當眾戴上性玩具形狀的頭飾賣萌助興，劇情有如女版《醉後大丈夫》，讓粉絲相當期待。

思嘉喬安森（右2）在片中一改過去帥氣打仔形象，演出搞笑喜劇。（翻攝自網路）

思嘉喬安森近年演出多部動作片，時常以帥氣女打仔形象現身，這次難得卸下偶像包袱、演出搞笑喜劇，讓粉絲直呼「好衝突！」其他演員包括《分歧者》柔伊克拉維茲、《魔鬼剋星》凱特麥金儂、《聖誕搞轟趴》吉莉安貝爾與《聖誕前夜》伊拉納格雷澤，將與思嘉喬安森聯手演出。

該片講述思嘉喬安森因跟閨蜜開趴太嗐，不小心搞掛猛男，一群人想盡辦法解決這件棘手的事件，連運屍也要假裝猛男沒有死，不料開車到路上一度屍體掉到路上，開到鬧區被路人發現猛男「性器官還有起反應」等諸多爆笑情節。電影7月21日在台上映。

思嘉喬安森（中）在片中揪好姐妹開單身轟趴，引發一連串災難與笑料。（翻攝自網路）

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