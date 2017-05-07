阿信獻唱生日快樂 竟把別人女友弄哭

阿信在演唱會上帶給歌迷許多感動。（翻攝自臉書）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天持續進行「人生無限公司」巡演，唱過的每個場子都留給歌迷不同感動與回憶，昨晚演唱會上，有男歌迷說女朋友在旁邊，也剛好是她生日，阿信當場唱一句「祝你生日快樂」，沒想到女歌迷立刻激動哭了。

五月天團員愛鬥嘴，唱完這句「生日快樂」，他笑說：這句順便送給上個月生日的瑪莎。」沒想到被瑪莎吐槽：「你要送就專心送，不要剩下的才給我。」

五月天演唱會笑梗不斷。（翻攝自臉書）昨晚結束中國山西太原的演唱會，五月天發文寫道：「從白天唱到夜晚，如果可以的話，希望能從夜晚再唱到白天，謝謝太原的熱情，期待再相會，下一站，香港。」沒想到有歌迷立刻用兄弟本色唱的《FLY OUT》歌詞回應：「這樣太危險，飛太遠（原）」，用諧音製造的趣味被讚爆，網友都覺得很有創意。

怪獸也在演唱會上開玩笑提到，阿信以前就曾把「太原」寫進歌中，阿信問：「真的假的，哪一句呀？」怪獸用唱的解答：「昨天太近，明天太原...。」原來指的是《擁抱》歌詞中寫的「昨天太近，明天太遠」，又是用諧音製造趣味。

後來演唱會上真的唱了《擁抱》這首歌，阿信還當場改歌詞唱成：「昨天太近，今天太原...」，逗笑粉絲。