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李季準人生謝幕 陳凱倫哽咽：替你完成最後一次《感性時間》

2017/05/07 11:45

資深廣播人李季準辭世，今天在高雄市殯儀館舉行告別式，司儀陳凱倫。（記者張忠義攝）〔記者曾德蓉／高雄報導〕資深廣播人李季準上月22日在睡夢中辭世，享壽74歲，告別式今天舉行，由視他為恩師的陳凱倫主持儀式，他在過程中數度哽咽，但仍強忍悲痛，替人生謝幕的李季準完成最後一次《感性時間》。

過去陳凱倫人生陷入低潮，李季準看到新聞，主動找他上《感性時間》，成為唯一上過該節目的藝人，當時李建議他可以走進廣播圈，他照辦後就獲廣播金鐘獎，事業再起，此後就一直將李季準當成恩師。

李季準罹癌後，陳凱倫曾兩度到埔里探視，當時李季準家屬懇請他「別讓媒體知道李季準罹癌」，他遵守約定，今在告別式上，李季準遺孀也特別為此感謝他。

資深廣播人李季準辭世，今天在高雄市殯儀館舉行告別式，司儀陳凱倫。（記者曾德蓉攝）陳凱倫透露，前年李季準獲頒廣播金鐘「特別貢獻獎」，因他飽受阿茲海默症之苦，外界以為他「忘記一切」，其實從出席典禮到領獎、後台敘舊，李季準都真真切切記得，當時李季準還招呼說「凱倫、凱倫」，家屬也說，李季準馬場歇業後，在高雄過著閒賦生活，曾問他「這樣的日子好嗎？」李季準還回「怎麼會好」，顯示他仍會回想過去那些風光與在廣播界的貢獻。

陳凱倫說，李季準曾告訴他「人生要不斷深造」，碰巧他日前才以第一名剛錄取台藝大廣電系碩士班，正在遲疑是否就讀，李季準家屬就與他聯絡，希望由他主持儀式，讓他忍不住感歎，莫非這是恩師對他最後的祝福。

資深廣播人李季準辭世，今天在高雄市殯儀館舉行告別式。（記者張忠義攝）為主持儀式，陳凱倫昨提前南下，徹夜未眠，不斷刪修主持稿，今仍忍不住緊張，就怕辜負恩師與家屬，在儀式開始前，他在心裡對李季準說，一定要幫他，讓他能圓滿完成最後一次《感性時間》；不過在誦唸「憶父文」時，唸到兒女懇求「爸爸，您要常常回家，看看摸摸，全心寵愛，崇拜您一世的李太太」時，他還是忍不住破功，掉淚哽咽。

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