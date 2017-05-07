淚送電台情人 李季準原音重現全場都哭了

資深廣播人李季準上月22日辭世，享壽74歲，告別式今天舉行。（記者曾德容攝）〔記者曾德蓉／高雄報導〕資深廣播人李季準上月22日在睡夢中辭世，享壽74歲，告別式今天舉行，包括文化部次長丁曉菁、民視「鳳凰藝能」總經理黃建福及前副總統吳敦義等到場弔唁。

靈堂佈置莊嚴素雅，選用李季準前年獲頒獲頒廣播金鐘「特別貢獻獎」，以及他英姿煥發騎馬照片，並播放家屬製作的紀念影片，當李季準《感性時間》原音重現時，現場親友全都不捨痛哭。

李季準告別式今天舉行。（記者曾德容攝）李季準19歲進入廣播界，獨特的低沉嗓音深具磁性，主持中廣《感性時間》風靡全台，被封為「電台情人」，也曾跨足電視主持節目，共獲3座廣播金鐘獎、2座電視金鐘獎肯定，但他4年前被診斷罹阿滋海默症，日漸失智，連家人朋友都認不得，更別說他在廣播電視界的成就。

2年前，李季準獲頒廣播金鐘「特別貢獻獎」，女兒李芳宜代他致辭：「爸爸的一生都在廣播，雖然他有很多事情都記不得，但每個聽眾朋友都記得他，對他來說這是最重要的。」全場動容。

資深廣播人李季準辭世，告別式今天在高雄市殯儀館舉行，文化部次長丁曉菁前往悼祭。（記者張忠義攝） 李季準曾跨足電視主持節目，共獲3座廣播金鐘獎、2座電視金鐘獎肯定。（資料照，記者王文麟攝）