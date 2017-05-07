蕭淑慎露豪乳搭便車 黏小男友墾丁玩瘋
2017/05/07 09:40
蕭淑慎和小男友梁軒安到處遊山玩水，近日到墾丁度假，大曬豪乳。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲女星蕭淑慎雖已屆中年，身材和容貌仍保持得宜，把小15歲的單親爸梁軒安迷得團團轉，交往沒多久就求婚將她套牢，被求婚的她心情大好，近日還和男友前往墾丁度假，穿上比基尼大曬辣肉，和小男友親密自拍，看不出太大的年齡差距，小倆口還玩心大起，比賽誰先招到順風車。
小倆口甜蜜自拍，蕭淑慎的身材相當吸睛。（翻攝自臉書）身材火辣又穿著泳衣大露事業線的蕭淑慎，當然一下就有人願意載，她最後得意地笑男友：「我贏啦！有人南下來載我啦！笨軒安沒有人載他！」看起來玩得相當開心。除了墾丁，他們也順道去高雄遊覽，不過小倆口玩太累，晚上快10點就以恩愛照作為一天的句點，早早休息去了。
小倆口在南台灣吃吃喝喝，到處可以看到他們的甜蜜蹤跡。（翻攝自臉書）
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