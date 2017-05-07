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萬沙浪住進安養院 盼到么女回台享天倫

2017/05/07 10:41

萬沙浪近來健康每況愈下。（資料照，記者陳逸寬攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕68歲「山地歌王」萬沙浪曾唱紅《愛你一萬年》、《風從哪裡來》等膾炙人口歌曲，不過他健康狀況不好，前年2度中風半癱，今年又因免疫力下降失調，吞嚥困難之外，還有乾癬、皮膚潰爛等問題，每個月開銷要5、6萬元，因家中外傭照護不佳臨時撤換，現在還找不到人，透過朋友介紹，到住家附近的安養中心，需每月支付35000元的費用，由專業的護理人員照料。

去年萬沙浪身體狀況還行，甚至抽空參加「2016愛傳承關懷演唱會」和動力火車合照。（資料照，記者陳逸寬攝）據《蘋果日報》報導，雖然萬沙浪身體狀況差，但幸好女友郭淑芳和乾兒子一直隨侍在側，乾兒子表示因萬沙浪有皮膚生癬宿疾，平常洗澡需要乾媽（郭淑芳）及外傭幫忙，如廁則需要人攙扶，半夜因大家都睡了，他需要包尿布就寢，此外，他還因吞嚥困難，食物須打成泥免得噎到。先前萬沙浪曾身體不適送急診，今年狀況算穩定，還沒進過急診室，但仍需要注意脈搏、血壓，除了乾兒子和女友，住在美國的小女兒得知消息，也帶著2個混血女兒回台照料老爸，萬沙浪和前妻離婚後，1子3女都在國外少聯絡，目前小女兒回台也讓他晚年得享天倫。

萬沙浪平時由女友郭淑芳（右）及乾兒子照顧。（資料照，記者陳逸寬攝）

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