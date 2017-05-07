何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
何潤東老婆Peggy林靜儀，近日以時尚達人身分，加盟TVBS經紀部正式出道。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕何潤東漂亮老婆「Peggy」林靜儀，近日加盟TVBS經紀部正式出道，定位為時尚達人，多才多藝的她出道前是飾品品牌設計師、花藝達人，還兼插畫家身分，日前她才親手繪製了60多個環保袋義賣，所得救助流浪動物，人美也相當有愛心，今年8月她和何潤東將交往滿10年，但老公長年在中國工作，夫妻倆真正相聚時間加起來大概只有2年，但她不會心疼自己，反而心疼他的父母，畢竟他們年紀大了，認為多陪他們才是最重要的事。
夫妻倆曾選在何潤東父母的結婚紀念日拍攝全家福。（記者潘少棠攝）據《聯合報》報導，Peggy外表前衛，其實個性孝順又貼心，每天中午一定陪公婆吃完飯才出門工作，她和何潤東互相信任，不曾奪命連環叩，交往近10年只探過一次班，且那次還是因為離她要去採購的工廠很近才順便，相隔兩地，她也不打電話給對方，開玩笑說：「因為感覺很不熟啊，打了不知道說什麼。」其實她是知道老公工作時間不定，緊迫盯人會給她壓力，個性獨立的她把自己和家庭都照顧好，讓對方無後顧之憂，至於外界都在等的小小東，她表示只能順其自然，何潤東是空中飛人，見面時間都沒了何況做人，5月初戲殺青，2人才有機會偷閒到日本小旅行，努力實行做人計畫。
相關新聞
- 男星武打戲意外 鋼絲鎖喉慘摔落地
- 何潤東跛腳 全因
- TOD'S典藏之作 秒獲媽咪芳心
- （影音）讓爸媽穿禮服過結婚紀念 何潤東老婆展體貼
- （影音）何潤東隨時開機做人 跛腳被老婆罵「活該」
- Folli Follie Girl 媽咪時尚獻禮
- 勵政達 李鎮宇 精雕青春肉體
- 何潤東春酒跨海撒錢 沈建宏陳奕這樣做
- 何潤東尾牙撒200萬 點名陳奕接棒財神爺
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- 都是女經紀人惹得禍？ 何潤東妻被爆吃飛醋
- 孫儷私傳婚姻之道 何潤東新年拚事業又拚生子
- 男人41歲一條龍 何潤東嬌妻：怕什麼！
- 何潤東新婚剃光頭 明年孵「小小鵰」
- （影音）何潤東首度投資副業 店內全是愛妻巧思
- 爆出曾和張娜拉離婚？何潤東背黑鍋怒告網友
- 曾娶過緋聞對象張娜拉？ 何潤東無奈7字回應
- 何潤東赴羅馬電影節 光頭吸睛
- 何潤東練武術差點飆淚 打針止痛硬上變大俠
- 何潤東新婚落髮 合體孫儷 13年後再續前緣 難忘第一次
- （影音）何潤東被老婆剃光頭！新戲將與孫儷合作
- 自爆又有兒子了 何潤東急滅火公開澄清
- 《金鐘51前哨站》何潤東頒男配獎 陳奕求別吊胃口
推薦新聞