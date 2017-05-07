限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟

2017/05/07 08:32

何潤東老婆Peggy林靜儀，近日以時尚達人身分，加盟TVBS經紀部正式出道。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕何潤東漂亮老婆「Peggy」林靜儀，近日加盟TVBS經紀部正式出道，定位為時尚達人，多才多藝的她出道前是飾品品牌設計師、花藝達人，還兼插畫家身分，日前她才親手繪製了60多個環保袋義賣，所得救助流浪動物，人美也相當有愛心，今年8月她和何潤東將交往滿10年，但老公長年在中國工作，夫妻倆真正相聚時間加起來大概只有2年，但她不會心疼自己，反而心疼他的父母，畢竟他們年紀大了，認為多陪他們才是最重要的事。

夫妻倆曾選在何潤東父母的結婚紀念日拍攝全家福。（記者潘少棠攝）據《聯合報》報導，Peggy外表前衛，其實個性孝順又貼心，每天中午一定陪公婆吃完飯才出門工作，她和何潤東互相信任，不曾奪命連環叩，交往近10年只探過一次班，且那次還是因為離她要去採購的工廠很近才順便，相隔兩地，她也不打電話給對方，開玩笑說：「因為感覺很不熟啊，打了不知道說什麼。」其實她是知道老公工作時間不定，緊迫盯人會給她壓力，個性獨立的她把自己和家庭都照顧好，讓對方無後顧之憂，至於外界都在等的小小東，她表示只能順其自然，何潤東是空中飛人，見面時間都沒了何況做人，5月初戲殺青，2人才有機會偷閒到日本小旅行，努力實行做人計畫。

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
瓊瑤怒新書「雪花變血花」 閃退臉書倒數離台 瓊瑤怒新書「雪花變血花」 閃退臉書倒數離台
2017/05/07 07:55
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命 鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命
2017/05/07 07:23
哇！洪榮宏星二代 好樣的 哇！洪榮宏星二代 好樣的
2017/05/07 06:00
《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」 《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」
2017/05/07 07:37
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中 「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中
2017/05/07 07:26
熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權 熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權
2017/05/07 07:29
胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
2017/05/07 06:00
英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
2017/05/07 06:00
尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
2017/05/07 06:00
29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶 29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶
2017/05/07 06:00
《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波 《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波
2017/05/07 06:00
誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水 誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水
2017/05/07 06:00
金城武菜市場告白 婆媽暴動 金城武菜市場告白 婆媽暴動
2017/05/07 06:00
梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲 梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲
2017/05/07 06:00
鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
2017/05/07 06:00
許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災 許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災
2017/05/07 06:00
徐佳瑩首登高雄巨蛋 A-Lin助陣糗穿免洗褲 徐佳瑩首登高雄巨蛋 A-Lin助陣糗穿免洗褲
2017/05/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.