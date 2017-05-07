限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠

2017/05/07 07:58

豬哥亮的病房最近幾天不間斷的，放著路易阿姆斯壯的歌。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者許世穎／台北報導〕綜藝天王豬哥亮因大腸癌末期住進台大醫院，至今超過2個月，病情先前一度穩定，4日卻又傳出癌細胞已轉移到肝臟，更指這幾天會是關鍵。而豬哥亮病房這幾天持續傳出「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的音樂，除了具備「防偷聽」功能，在他休息時也伴著他入眠。

在媒體守候豬哥亮住院初期，他的病房中傳出各種不同風格音樂，包括輕音樂、氣勢磅礡的音樂，更妙的是英國樂團「酷玩」（Coldplay）來台開唱期間，還曾傳出該團音樂。

不過最近當豬哥亮的病情再傳惡化，記者連日都聽到從他病房內傳出「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的音樂，仔細聆聽發現有包括《C’est si bon》、《Mighty River》、《Savory Blues》等歌曲，就連他睡覺休息，音樂也不曾間斷。

但雖然爵士樂的聲音不小，前晚約8點鐘時，記者仍聽到病房內傳出疑似家人的說笑聲，豬哥亮還以虛弱的聲音回話，氣氛和樂。昨下午約莫4點多，豬哥亮又疑似清醒，房內有女子的聲音說「爸爸要不要喝一點茶？」顯示目前在醫院的是女兒，除了問他要不要喝茶，還說本來要買鳳梨打果汁給他喝。

路易阿姆斯壯的《C’est si bon》（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
瓊瑤怒新書「雪花變血花」 閃退臉書倒數離台 瓊瑤怒新書「雪花變血花」 閃退臉書倒數離台
2017/05/07 07:55
豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠 豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠
2017/05/07 07:58
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？ 黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？
2017/05/07 07:47
哇！洪榮宏星二代 好樣的 哇！洪榮宏星二代 好樣的
2017/05/07 06:00
《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」 《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」
2017/05/07 07:37
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權 熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權
2017/05/07 07:29
胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
2017/05/07 06:00
英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
2017/05/07 06:00
29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶 29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶
2017/05/07 06:00
《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波 《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波
2017/05/07 06:00
誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水 誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水
2017/05/07 06:00
米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13 米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13
2017/05/07 06:00
陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟 陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟
2017/05/07 06:00
楊一展大手一撈 豆花妹感覺好棒 楊一展大手一撈 豆花妹感覺好棒
2017/05/07 06:00
鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
2017/05/07 06:00
許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災 許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災
2017/05/07 06:00
徐佳瑩首登高雄巨蛋 A-Lin助陣糗穿免洗褲 徐佳瑩首登高雄巨蛋 A-Lin助陣糗穿免洗褲
2017/05/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.