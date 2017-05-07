豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠

豬哥亮的病房最近幾天不間斷的，放著路易阿姆斯壯的歌。（資料照，記者胡舜翔攝）〔記者許世穎／台北報導〕綜藝天王豬哥亮因大腸癌末期住進台大醫院，至今超過2個月，病情先前一度穩定，4日卻又傳出癌細胞已轉移到肝臟，更指這幾天會是關鍵。而豬哥亮病房這幾天持續傳出「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的音樂，除了具備「防偷聽」功能，在他休息時也伴著他入眠。

在媒體守候豬哥亮住院初期，他的病房中傳出各種不同風格音樂，包括輕音樂、氣勢磅礡的音樂，更妙的是英國樂團「酷玩」（Coldplay）來台開唱期間，還曾傳出該團音樂。

不過最近當豬哥亮的病情再傳惡化，記者連日都聽到從他病房內傳出「爵士樂之父」路易阿姆斯壯的音樂，仔細聆聽發現有包括《C’est si bon》、《Mighty River》、《Savory Blues》等歌曲，就連他睡覺休息，音樂也不曾間斷。

但雖然爵士樂的聲音不小，前晚約8點鐘時，記者仍聽到病房內傳出疑似家人的說笑聲，豬哥亮還以虛弱的聲音回話，氣氛和樂。昨下午約莫4點多，豬哥亮又疑似清醒，房內有女子的聲音說「爸爸要不要喝一點茶？」顯示目前在醫院的是女兒，除了問他要不要喝茶，還說本來要買鳳梨打果汁給他喝。

路易阿姆斯壯的《C’est si bon》（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）：