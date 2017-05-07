《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》翻轉暖男形象，扮校園老大。（群星瑞智提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由九把刀編導新作《報告老師！怪怪怪怪物！》，日前擔任香港電影節閉幕片、義大利遠東影展等好評口碑爆棚。外媒《好萊塢報導者》盛讚「電影視覺強烈，故事暗潮洶湧！」幾位年輕演員更獲讚「卡司顏質高」。其中，蔡凡熙翻轉在《通靈少女》中的暖男形象，扮校園老大，就連九把刀說：「他媽把他生的滿帥的，所以踏出成功的第一步。」

《報》片耗資台幣1億打造，是九把刀構思8年、首度挑戰非小說改編的唯一原創原著劇本。現今當紅小鮮肉「阿樂學長」蔡凡熙，從千人的海選中脫穎而出，九把刀開玩笑說：「老大這個角色需要很帥，蔡凡熙就是這樣進來的。」

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演不知殘酷為何物的霸凌者。（群星瑞智提供）蔡凡熙近期在影集《通靈少女》中飾演專情守候的阿樂學長，表現亮眼、人氣爆漲、詢問度居高不下，這次在《報》片打怪不通靈，飾演一個角色反差超大、與自身個性截然不同的角色－段人豪，耍屁、耍狠、耍廢，在班上帶風向、霸凌別人等，不曉得殘酷為何物的「史上最狂高中生」。

蔡凡熙年紀雖輕，但角色及戲路的挑戰非常多元，導演九把刀也大讚他很有天份及自己風格，「他就像是鐵達尼號中率先取得了船票的李奧納多，即將展開一場非凡的旅程！」粉絲迷妹們更已經迫不及待大喊「想看你使壞！」、「太期待了！」《報告老師！怪怪怪怪物！》將於今年7月28日全台上映。