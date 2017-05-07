限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」

2017/05/07 07:37

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》翻轉暖男形象，扮校園老大。（群星瑞智提供）〔記者許世穎／綜合報導〕由九把刀編導新作《報告老師！怪怪怪怪物！》，日前擔任香港電影節閉幕片、義大利遠東影展等好評口碑爆棚。外媒《好萊塢報導者》盛讚「電影視覺強烈，故事暗潮洶湧！」幾位年輕演員更獲讚「卡司顏質高」。其中，蔡凡熙翻轉在《通靈少女》中的暖男形象，扮校園老大，就連九把刀說：「他媽把他生的滿帥的，所以踏出成功的第一步。」

《報》片耗資台幣1億打造，是九把刀構思8年、首度挑戰非小說改編的唯一原創原著劇本。現今當紅小鮮肉「阿樂學長」蔡凡熙，從千人的海選中脫穎而出，九把刀開玩笑說：「老大這個角色需要很帥，蔡凡熙就是這樣進來的。」

蔡凡熙在《報告老師！怪怪怪怪物！》飾演不知殘酷為何物的霸凌者。（群星瑞智提供）蔡凡熙近期在影集《通靈少女》中飾演專情守候的阿樂學長，表現亮眼、人氣爆漲、詢問度居高不下，這次在《報》片打怪不通靈，飾演一個角色反差超大、與自身個性截然不同的角色－段人豪，耍屁、耍狠、耍廢，在班上帶風向、霸凌別人等，不曉得殘酷為何物的「史上最狂高中生」。

蔡凡熙年紀雖輕，但角色及戲路的挑戰非常多元，導演九把刀也大讚他很有天份及自己風格，「他就像是鐵達尼號中率先取得了船票的李奧納多，即將展開一場非凡的旅程！」粉絲迷妹們更已經迫不及待大喊「想看你使壞！」、「太期待了！」《報告老師！怪怪怪怪物！》將於今年7月28日全台上映。

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級 小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級
2017/05/07 07:20
黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？ 黃秋生嗆完格鬥狂人 再批中國武林：以為是武俠小說嗎？
2017/05/07 07:47
A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩 A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩
2017/05/07 07:00
鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命 鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命
2017/05/07 07:23
除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材 除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材
2017/05/07 07:50
哇！洪榮宏星二代 好樣的 哇！洪榮宏星二代 好樣的
2017/05/07 06:00
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
2017/05/07 07:10
「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中 「宇宙最強」馬國獲獎 甄子丹宣布《葉問4》籌備中
2017/05/07 07:26
熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權 熱戀認證！余文樂女友穿情侶衣 宣示主權
2017/05/07 07:29
英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
2017/05/07 06:00
尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
2017/05/07 06:00
豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴 豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴
2017/05/07 06:00
米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13 米嚕咕的占星頻道：2017.5/7～5/13
2017/05/07 06:00
梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲 梅芳演活《先生媽》 合體李李仁飆戲
2017/05/07 06:00
陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟 陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟
2017/05/07 06:00
楊一展大手一撈 豆花妹感覺好棒 楊一展大手一撈 豆花妹感覺好棒
2017/05/07 06:00
鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
2017/05/07 06:00
許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災 許孟哲自封「5趴王」 孫協志掉髮怪職災
2017/05/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.