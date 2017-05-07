限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀

2017/05/07 07:42

胖虎、老田過去合作多支影片，累積大批粉絲。（翻攝自胖虎臉書）〔記者粘湘婉／綜合報導〕網路紅人老田、胖虎先前合夥拍攝多支搞笑影片，逗趣風格深受大批粉絲喜愛。日前2人驚爆拆夥，引起不少粉絲議論紛紛，6日晚間胖虎親錄6分半影片，控訴老田在背後捅他一刀，讓他決定斬斷多年情誼，影片尾聲更崩潰大哭，並在片尾打上「致 逝去的友情」字幕，正式宣告與老田分道揚鑣。而老田看到影片後，第一時間也在臉書轉發，留言寫下：「這些日子謝謝胖虎也對不起胖虎，胖虎黨下台一鞠躬。」並未反駁胖虎的指控，被指是默認一切。

胖虎6日晚間公布影片，透露早就想拍影片說出2人決裂的原因，但因為心情無法平復太過暴躁，直到今日才有辦法面對事情真相。影片中他表示，「老田做了很過份的事情，我幫了他很多，沒有計較回報什麼，但是他捅了我一刀。因為這件事情太過痛苦，我也沒辦法再跟老田田耕瑋當朋友、有任何私交。我真的恨他，不知道怎麼說出來，痛苦到不想再繼續拍片。」

胖虎6日晚間上傳影片，淚崩宣布與老田拆夥。（翻攝自胖虎影片）影片尾聲，他強調拍影片不只是給粉絲看，也是為了提醒自己要更努力，尾聲他也忍不住哽咽痛哭，難過向老田喊話：「謝謝你陪我走過這段期間，我本來說不出祝福，很多朋友還是要我祝福你，但我真的沒辦法跟你聯絡，謝謝大家的支持，我之後會努力拍片的。」

影片中，胖虎雖淡淡以老田在背後捅他一刀為由，帶過2人決裂原因，但先前老田曾被爆想單飛，傳此舉讓積極捧紅老田的胖虎無法接受，外界多猜測這可能是引爆2人拆夥的導火線其中之一。

胖虎影片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

相關新聞

推薦新聞
網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀 網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀
2017/05/07 07:42
豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠 豬哥亮病房飄爵士樂 這幾首歌陪他入眠
2017/05/07 07:58
A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩 A-Lin大腿根部現形！ 辣挺徐佳瑩
2017/05/07 07:00
鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命 鄭仲茵血崩急診趕拍戲 醫生：要錢還是命
2017/05/07 07:23
除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材 除了鞋墊胸墊 偶像還會偷偷用「這個」加工身材
2017/05/07 07:50
哇！洪榮宏星二代 好樣的 哇！洪榮宏星二代 好樣的
2017/05/07 06:00
《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」 《通靈》阿樂帥臉國際認證 外媒盛讚蔡凡熙「顏質高」
2017/05/07 07:37
何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟 何潤東水某不查勤不打電話 透露兩人很不熟
2017/05/07 08:32
1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照 1月才喊戒菸 GD竟自打臉PO哈菸照
2017/05/07 07:10
胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶 胸部走山到腹部 DIA恩真糗變4奶
2017/05/07 06:00
任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下 任爸簽放棄急救 Selina坦言難放下
2017/05/07 06:00
英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場 英女王授勳時尚惡魔 找不到地方掛勳章笑場
2017/05/07 06:00
尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲 尾上若葉嗨翻男粉 H奶洗臉送原味小褲
2017/05/07 06:00
29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶 29歲愛黛兒滿臉皺紋 一夜變老奶奶
2017/05/07 06:00
豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴 豬哥亮一度出聲 病房播爵士樂 女兒相伴
2017/05/07 06:00
《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波 《星際大戰》丟震撼彈 芬恩男男戀波
2017/05/07 06:00
誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水 誤認肉食女勾玩性愛趴 《巴黎交易員》被潑水
2017/05/07 06:00
金城武菜市場告白 婆媽暴動 金城武菜市場告白 婆媽暴動
2017/05/07 06:00
陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟 陳亞蘭熱線豬哥亮 集氣盼奇蹟
2017/05/07 06:00
鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味 鍾潔希領養外甥17年 曾為這件事吃味
2017/05/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.