網紅胖虎決裂拍檔老田！PO片淚訴遭捅刀

胖虎、老田過去合作多支影片，累積大批粉絲。（翻攝自胖虎臉書）〔記者粘湘婉／綜合報導〕網路紅人老田、胖虎先前合夥拍攝多支搞笑影片，逗趣風格深受大批粉絲喜愛。日前2人驚爆拆夥，引起不少粉絲議論紛紛，6日晚間胖虎親錄6分半影片，控訴老田在背後捅他一刀，讓他決定斬斷多年情誼，影片尾聲更崩潰大哭，並在片尾打上「致 逝去的友情」字幕，正式宣告與老田分道揚鑣。而老田看到影片後，第一時間也在臉書轉發，留言寫下：「這些日子謝謝胖虎也對不起胖虎，胖虎黨下台一鞠躬。」並未反駁胖虎的指控，被指是默認一切。

胖虎6日晚間公布影片，透露早就想拍影片說出2人決裂的原因，但因為心情無法平復太過暴躁，直到今日才有辦法面對事情真相。影片中他表示，「老田做了很過份的事情，我幫了他很多，沒有計較回報什麼，但是他捅了我一刀。因為這件事情太過痛苦，我也沒辦法再跟老田田耕瑋當朋友、有任何私交。我真的恨他，不知道怎麼說出來，痛苦到不想再繼續拍片。」

胖虎6日晚間上傳影片，淚崩宣布與老田拆夥。（翻攝自胖虎影片）影片尾聲，他強調拍影片不只是給粉絲看，也是為了提醒自己要更努力，尾聲他也忍不住哽咽痛哭，難過向老田喊話：「謝謝你陪我走過這段期間，我本來說不出祝福，很多朋友還是要我祝福你，但我真的沒辦法跟你聯絡，謝謝大家的支持，我之後會努力拍片的。」

影片中，胖虎雖淡淡以老田在背後捅他一刀為由，帶過2人決裂原因，但先前老田曾被爆想單飛，傳此舉讓積極捧紅老田的胖虎無法接受，外界多猜測這可能是引爆2人拆夥的導火線其中之一。

胖虎影片：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）