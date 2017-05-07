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小珍妮佛新片床戰多又激 導演掛保證：一定限制級

2017/05/07 07:20

珍妮佛勞倫斯過去也曾有性感演出，但「大量」床戲就少見了。（《瞞天大佈局》劇照，翻攝自網路）〔記者許世穎／綜合報導〕26歲的奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯，最近和《飢餓遊戲》系列導演法蘭西斯勞倫斯再度合作諜戰驚悚片《紅麻雀》（直譯，Red Sparrow），先前也被拍到戴著金色假髮在維也納拍戲。有消息指出，在片中飾演女間諜的小珍妮佛將突破尺度，為色誘美國中情局特務的情節上演大量情慾戲。

導演法蘭西斯受訪時也掛保證：「《紅麻雀》一定會是R級（限制級）電影！」更說當初看原著小說時就認為電影一定是限制級，「我們也是朝著這個方向做拍攝。」

珍妮佛勞倫斯先前被拍到戴著金色假髮在維也納拍戲。（翻攝自hawtcelebs.com）《紅麻雀》講述小珍妮佛飾演的俄國間諜，在不情願的情況下被訓練成善用色誘技巧的間諜，並被派往勾引美國中情局特務，藉此查出美國安排在俄國的間諜名單。小珍妮佛雖然經常在電影中性感演出，也曾為電影上演火辣床戲，不過「大量」床戲真的相當少見，也讓影迷好奇她的尺度到底會在哪。電影預計2018年3月2日在台上映。

珍妮佛勞倫斯先前被拍到戴著金色假髮在維也納拍戲。（翻攝hawtcelebs.com）

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