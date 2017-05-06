朱俐靜穿「任人摸閃亮貼身裙」 大跳神曲射手舞

朱俐靜換上「任人摸閃亮貼身裙」，大唱周湯豪《帥到分手》。（寬宏藝術提供）

〔記者洪素津／台北報導〕朱俐靜「Miu」今晚在華山Legacy舉辦「Voice Up讚聲」演唱會，朱俐靜表示這次標榜全新演出，演唱會到中後段朱俐靜換上「任人摸閃亮貼身裙」，大唱周湯豪《帥到分手》、兄弟本色《Fly Out》，更讓現場搖身一變成大型夜店，逆光飛翔-黃裕翔也驚喜現身和朱俐靜歡唱安可曲。

朱俐靜唱到火紅夯曲時，冷不防來一段周杰倫《雙節棍》大秀Rap，將現場氣氛炒到最高點，唱到《馬戲團猴子》+《Fly Out》二曲，讓朱俐靜大笑喊「這是她歌唱以來的最大突破，爸爸一定會覺得我瘋了」，最後大跳射手舞，真把現場氣氛炒到最高點，熱情歌迷擺動不停止。另外恰逢下週是母親節，朱俐靜也高唱《心肝寶貝》回憶亡母，暖心向大家傾訴「大家都是媽媽心目中的心肝寶貝」。

朱俐靜換上「任人摸閃亮貼身裙」，大唱周湯豪《帥到分手》。（寬宏藝術提供）

朱俐靜在演唱會安可曲特別安排和逆光飛翔-黃裕翔一銅合唱成名曲《存在的力量》，讓台下許多粉絲驚喜連連，氣氛超級感人，朱俐靜最後也希望未來的她，一定會繼續在夢想這條的道路上，走出最美好的一條音樂大道。