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陳建州慘被飛飛惡整 拿玩具車猛塞進嘴

2017/05/06 22:48

陳建州（右後）和范瑋琪（左後）婚後，育有一對雙胞胎「飛飛翔翔」。（翻攝自陳建州臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演藝圈模範夫妻「黑人」陳建州和「范范」范瑋琪婚後生活幸福美滿，育有一對超萌雙胞胎「飛飛翔翔」。陳建州向來喜歡惡整別人，但當爸後則免不了被兒子惡整的命運，近日就被2歲兒子飛飛反整，拿著玩具車當「奶嘴」硬塞進陳建州嘴裡，他只能乖乖「吃下去」，讓網友笑翻。

陳建州（左）慘被兒子飛飛硬塞玩具車到嘴裡。（翻攝自陳建州Instagram）

陳建州今日在Instagram上傳影片，只見飛飛趴在他身上，一手拿著玩具車在陳建州身上玩，下一秒就直接往陳建州嘴裡塞，讓他無奈地喊「小寶貝你要幹嘛？」，但飛飛依舊沒有停手，把整個玩具都塞進陳建州嘴巴才放手，再拿起奶嘴腮進自己嘴巴。陳建州趁著飛飛不注意想拿出來，又被飛飛發現再塞進嘴裡，只能無奈地接受被兒子惡整。

黑人以愛整人出名，不過遇到寶貝兒子飛飛翔翔就沒輒。（翻攝自陳建州Instagram）

影片一曝光，立刻讓網友笑虧陳建州「你也有這天啊哈哈」、「爸爸吃麥坤我吃奶嘴～」、「好孝順，餵拔拔吃跑車」，但也有網友提醒陳建州「這動作太危險了」，應該要教育飛飛不能這樣做。

相關影片：（影片擷取自Instagram，如遭移除敬請見諒）

陳建州（@blackielovelife）分享的貼文 張貼

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