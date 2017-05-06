瓊瑤哀痛寫下「與夫訣別書」 宣布關閉臉書

瓊瑤（右）寫下與老公平鑫濤（左）的訣別書。（資料照，記者臺大翔攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕79歲的作家瓊瑤今年3月在臉書寫了一封給兒子陳中維和媳婦何琇瓊的公開信，表示「不急救、不插管、不進加護病房」；後來淚訴老公平鑫濤失智、中風住院，又因是否該插鼻胃管，與平家子女決裂。事件延燒近兩個月的時間，今天（5/6）瓊瑤再度於臉書寫下2000多字的「與夫訣別書」，痛心表示：「我對鑫濤放手了！」並以「珍重再見，後會無期」宣布無限期關閉臉書。

日前瓊瑤在臉書發文，吐露老公平鑫濤長期住院，她自醫院探視返家後，百感交集而含淚書寫，卻引發與平家子女的「胃管之爭」，雙方互翻舊帳，把50年的恩怨情仇全搬出檯面。

瓊瑤今天提到：「鑫濤已經移交給三個兒女，我的自責也該告一段落了！」表示這14年來為了照顧鑫濤，不曾出國，透露接下來想去國外走走，轉換一下心情，「鑫濤有最愛他的兒女陪伴，有我信任的醫院、院長、護理長……的照顧，我想會很長壽的！」

同時字字血淚地與心愛的平鑫濤告別：「從此，我對鑫濤放手了！我為《皇冠》所做的也太多了！當你什麼都為對方做，對方就會認為是「應該」的！再見！鑫濤！只希望你的兒女，對於你身後事的交代，能夠徹底執行！如果連那個也做不到，我也只能為你嘆息！因為，我對於你，什麼力量都沒有了！」

瓊瑤表示，當初是為探討病人有沒有選擇死亡的權利，善意卻被污染，「當一件正面的事，變成八卦時，不是『真理越辯越明』，而是『糞坑越挖越臭』。」最後淚崩向以文字和網友道別「珍重再見！」