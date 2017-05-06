歌手多次寫詞性汙辱 女星怒批：嘻哈被你玩死了

Black Nut多次對KittiB做出不禮貌的事。（翻攝自KittiB、Black Nut IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓饒舌歌手Black Nut在南韓頗有名氣，但卻因時常做出脫序行為而爭議不斷，2015年時他曾在電視節目上做出不雅動作，導致節目中斷，近日又因屢次將女星KittiB寫進不雅歌詞中，讓KittiB氣得在IG飆罵。

KittiB在IG大罵Black Nut，並標記他法院見。（翻攝自KittiB IG）

Black Nut過去曾在歌曲《Indigo Child》中寫下「說實話我曾看著KittiB的照片自慰，當然是在看Unpretty前」，當時KittiB選擇無視，但Black Nut竟又在新歌《too real》中以不雅歌詞提到KittiB，讓KittiB忍無可忍在IG大罵「Black Nut那臭小子真的太過分了」，並痛批Black Nut「把嘻哈玩死了」，也表示會選擇法律途徑，要Black Nut「法院見」。

Black Nut雖爭議不斷，但仍有人欣賞他的才華。（翻攝自Black Nut IG）

而Black Nut過去就曾在歌曲《Higher Than E-Sens》中對南韓說唱歌手尹美萊有性侮辱的歌詞，在歌曲《畢業專輯》中還有描述強姦和殺人的內容，脫序行徑令人傻眼，但仍有人很欣賞他在音樂上的才華，認為音樂跟個人行為要分開，不該混為一談。